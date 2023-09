Tecnologia Saiba como ver mensagens apagadas no WhatsApp sem usar outros aplicativos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A funcionalidade está disponível em aparelhos a partir do sistema operacional do Android 12. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É possível ver mensagens apagadas no WhatsApp sem o uso de aplicativos de terceiros por meio do histórico de notificações de um celular Android. A funcionalidade está disponível em aparelhos a partir do sistema operacional do Android 12. Com a ativação do recurso, o usuário poderá visualizar todas as mensagens seguintes do mensageiro, ainda que elas sejam apagadas pelo outro contato com o intuito de evitar a leitura. A seguir, veja um tutorial rápido para fazer isso sem precisar instalar nenhum app adicional.

Saiba abaixo como ver mensagem apagada do WhatsApp sem baixar aplicativo:

– Passo 1. Para conferir as mensagens apagadas, abra as configurações do aparelho e clique em “Notificações”. Em seguida, toque em “Histórico de notificações”.

– Passo 2. Deslize a barra para o lado para ativar o recurso de notificações. Após isso, todas as novas mensagens ficarão visíveis neste campo.

– Passo 3. Para visualizá-las, siga até o ícone do WhatsApp, seja a versão tradicional ou Business do aparelho, para que o recurso exiba todas as mensagens mesmo que elas já tenham sido apagadas pelo remetente. No mensageiro, o texto exibido será o de “Mensagem apagada”, mas o usuário vai conseguir ver pela aba de visualizações.

Nova função

Em outra frente, o WhatsApp está testando uma nova função que permite enviar mensagens para aplicativos rivais, como Telegram e Signal. A informação foi divulgado pelo site especializado em acompanhar atualizações da plataforma da Meta, o WABetaInfo.

O WABetaInfo divulgou uma captura de tela que mostra uma aba do novo recurso, que ainda não está em funcionamento.

De acordo com o portal, o recurso é uma resposta às novas regulamentações da União Europeia sobre a concorrência, conhecida como Lei dos Mercados Digitais (DMA). O marco regulatório impôs regras a plataformas grandes demais para permitir a concorrência justa.

Entre essas regras, está a exigência de interoperabilidade – ou seja, que plataformas de mensagens como WhatsApp permitam que seus usuários se comuniquem a partir delas com aplicativos rivais.

Com a função, uma pessoa que utiliza o WhatsApp, por exemplo, poderia enviar uma mensagem para um usuário do Telegram ou do Signal, e vice-versa. Quando estiver funcionando, o usuário poderá decidir se bloqueia a função de integração entre plataformas concorrentes, segundo prevê a regulamentação.

O WhatsApp tem até seis meses para cumprir as exigências da UE (União Europeia) e se alinhar as regulamentações. O site aponta que ainda não se sabe se o recurso será liberado para outros países fora da União Europeia. As informações são do site TechTudo e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-ver-mensagens-apagadas-no-whatsapp-sem-usar-outros-aplicativos/

Saiba como ver mensagens apagadas no WhatsApp sem usar outros aplicativos

2023-09-12