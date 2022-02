Geral Família antivacina dificulta cirurgia de criança na Itália por recusar doadores vacinados e exigir sangue “puro”

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Ala de cirurgias cardiotorácicas e vasculares do Hospital Sant'Orsola de Bolonha. (Foto: Ceppicone/Creative Commons)

Uma criança tem sua cirurgia cardíaca dificultada na Itália por sua própria família, que não aceita doação de sangue de pessoas que se vacinaram contra a covid-19 “em hipótese alguma”, informou o Gazzetta di Modena no último domingo (6). O paciente está internado no hospital Sant’Orsola, em Bolonha, uma das melhores unidades pediátricas do país.

Em razão do impasse, o caso foi parar na justiça, que determinou a realização do procedimento. Por um lado, estão os responsáveis pelo menino fazendo questão de doadores não vacinados, ou seja, que apresentem sangue “puro” e, por outro, está o hospital, explicando que a teoria de “contaminação” imaginada pela família não tem nenhuma base científica.

Um juiz tutelar de Bolonha, na Itália, determinou que seja realizada a cirurgia cardíaca de uma criança cujos pais queriam adiar o procedimento porque não queriam que o menino recebesse transfusão com sangue de doadores vacinados contra Covid.

Em sua decisão, o magistrado alegou que a saúde da criança vem em primeiro lugar e que a cirurgia é absolutamente necessária. “Portanto, o Hospital Sant’Orsola deve intervir o mais rápido possível para garantir a vida do paciente. Consequentemente, a operação deve ser feita, independentemente do tipo de sangue necessário em caso de transfusão. Transfusões que, aliás, são seguras”, afirmou, segundo o jornal Gazzeta di Modena.

Doadores não vacinados

Os pais, que se opõem à vacinação contra covid por motivos religiosos, queriam lançar uma campanha para convocar doadores de sangue não vacinados para o filho, cuja idade não foi divulgada.

Mas o hospital entrou na Justiça, alegando que não haveria tempo para adiar o procedimento à espera desses novos doadores, e que não há base científica para dizer que a vida da criança correria algum risco com transfusões de pessoas vacinadas.

Ainda segundo o Gazzeta di Modena, o advogado da família, Ugo Bertaglia, seus clientes “nunca negaram o consentimento à intervenção e o reiteraram ao juiz tutelar” que os ouviu na audiência, mas apenas fizeram objeção ao “sangue de vacinados”. Ele disse ainda que vai considerar se contesta a decisão do juiz. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

