Artes Visuais Farol Santander Porto Alegre oferece experiência virtual

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Iniciativa gratuita, disponível no site oficial da instituição, é opção de entretenimento e cultura para toda a família.

O Farol Santander Porto Alegre, que completou um ano de atividades no último mês de março, oferece uma experiência virtual por alguns de seus ambientes. O público poderá visitar online o Espaço Memória (Galeria e Subsolo), além de conferir vídeos sobre exposição de arte imersiva GIGANTAS – uma experiência por Nonotak Studio, que tem curadoria de Antonio Curti. Lives sobre gastronomia também farão parte da programação virtual, dando continuidade ao projeto Food Talks Santander.

Assim como a iniciativa no Farol Santander São Paulo, a experiência virtual pelo Farol Santander Porto Alegre, desenvolvida também em parceria com a VR360, oferece uma opção cultural para toda a família enquanto o edifício se mantiver fechado às visitas presenciais, de acordo com as recomendações das autoridades. Já os materiais de Nonotak foram desenvolvidos pelo curador e os artistas. Para realizar a visita online, basta acessar o site.

