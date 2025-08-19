Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Fator Zema

Por Leandro Mazzini | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República a um ano do início da campanha eleitoral. O expoente do Partido Novo tem história para contar. Desacreditado em 2018, um outsider desconhecido superou todas as melhores expectativas e foi eleito governador, longe de marqueteiros e das dezenas ou centenas de milhões que pavimentaram candidaturas anteriores para o cargo no Brasil. Zema declarou ao TSE ter investido pouco mais de R$ 600 mil. É com essa lábia de mineiro que ele quer agora alavancar seu nome no Brasil e no mesmo modus operandi: austeridade e gestão. A conferir.

Turno inédito

As eleições na Bolívia, ocorridas no último domingo (17/8), fizeram história na política boliviana. Após 20 anos no comando da esquerda, o país terá a disputa do 2º entre centro e direita. O senador Rodrigo Paz (PDC) ficou em 1º lugar com 32,2% dos votos, seguido pelo ex-presidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga com 26,9%. O resultado levanta alerta para efeitos nas próximas eleições no Brasil.

Imbrochável

Algum membro do Clube Bolsonaro ganhou medalha com os jargões “Imbrochável, Imorrível, Incomível”, mas se arrependeu. O produto, com imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo leiloado na internet por R$ 750. Difícil saber o mais caro: a medalha ou o apego aos bordões.

Paes no Rio

Eduardo Paes (PSD-RJ) aparece em 1º, com 35,5%, na disputa para o Governo do Rio de Janeiro, segundo Pesquisa da PREFAB FUTURE. No Senado os nomes mais cotados são: Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 22,2% e Cláudio Castro (PL-RJ) com 11,2%. O levantamento ouviu 1.001 pessoas, no Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 16 de agosto de 2025.

Participação popular

Dani Balbi (PCdoB-RJ) lançou o Conselho Ecológico Popular, espaço para formulação de políticas ambientais no RJ. A iniciativa terá caráter consultivo e quer ampliar o debate sobre emergências climáticas no Estado, com representantes de movimentos sociais, universidades, governo e comunidades tradicionais. “É uma política feita com e para quem vive na linha de frente da crise ambiental”, afirma a parlamentar.

Itaipu Binacional

Deputados Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), Paulo Folleto (PSB-ES) e Adriana Ventura (NOVO-SP) se unem para pressionar ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Querem esclarecimentos a respeito da Nota Reversal Nº 228, de 3 de maio de 2005, que estabelece os gastos da Itaipu Binacional como responsabilidade social e ambiental como parte permanente da atividade de geração de energia.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Isolamento brasileiro
Descumprir a Magnitsky deve custar caro ao Brasil
https://www.osul.com.br/fator-zema/ Fator Zema 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais
Política Brasil entrega resposta ao governo Trump, defende o Pix, a soberania do Supremo, e diz que não adota práticas desleais no comércio
Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil
Rio Grande do Sul Obras em nove rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem alterar o trânsito nesta semana
Mundo Líderes europeus insistem em cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia
Brasil Supremo valida lei que permite devolução de valores pagos na conta de luz. Consumidor tem 10 dias para pedir dinheiro de volta
Economia Os cálculos sugerem que o tarifaço de Trump deverá reduzir nossas exportações em aproximadamente R$ 5 bilhões em 2025 e outros R$ 10 bilhões em 2026
Política Afetados pelo tarifaço, setores ligados a Bolsonaro procuram o governo Lula
Política Lula deve defender a soberania brasileira no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York
Mundo Em reunião com Zelensky, Trump diz que os Estados Unidos darão garantias de segurança à Ucrânia
Pode te interessar

Cláudio Humberto Descumprir a Magnitsky deve custar caro ao Brasil

Colunistas Até quando as Redes Sociais serão território livre para pedófilos?

Colunistas Isolamento brasileiro

Colunistas Uma sociedade cansada