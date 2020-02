Efemérides Fatos históricos do dia 12 de fevereiro

Por Efemérides | 12 de fevereiro de 2020

Eventos

1940 — O navio cargueiro alemão Wakama é afundado na costa de Cabo Frio, Brasil, após ser interceptado pelo cruzador britânico HMS Dorsetshire.

1998 — Sancionada no Brasil a Lei contra Crimes Ambientais.

2004 — Publicado no Guardian pela primeira vez o termo podcasting.

2001 — NEAR Shoemaker aterra em 433 Eros, tornando-se a primeira nave espacial a pousar em um asteroide.

2009 — Voo Continental Airlines 3407 cai em uma casa em Clarence Center, Nova Iorque, quando se aproximava do Aeroporto Internacional Niágara, matando todas as 49 pessoas a bordo e uma no solo.

2016 — Papa Francisco e Patriarca Cirilo assinam uma Declaração Ecumênica no primeiro encontro entre líderes das Igrejas Católica e Ortodoxa Russa desde a sua separação em 1054.

Nascimentos

1881 — Anna Pavlova, bailarina russa (m. 1931).

1923 — Franco Zeffirelli, diretor de cinema italiano.

1926 — Dary Reis, ator brasileiro (m. 2010).

1933 — Constantin Costa-Gavras, cineasta franco-grego.

1938 — Martinho da Vila, cantor e compositor brasileiro.

1939 — Ray Manzarek, músico norte-americano (m. 2013).

1940 — Ralph Bates, ator britânico (m. 1991).

1941 — Dominguinhos, instrumentista, cantor e compositor brasileiro (m. 2013).

1942 — Ehud Barak, militar e político israelense.

1943 — Edith Veiga, cantora brasileira.

1945 — Luiz Carlos Alborghetti, jornalista, político e radialista brasileiro (m. 2009).

1973 — Marques Batista de Abreu, ex-futebolista e político brasileiro.

1990 — Soni Mustivar, futebolista haitiano.

1995 — Daniela Aedo, atriz mexicana.

1996 — Alberth Elis, futebolista hondurenho.

1997 — Vasilis Angelopoulos, futebolista grego.

Falecimentos

1982 — Marisa Prado, atriz brasileira (n. 1930).

1984 — Julio Cortázar, escritor argentino (n. 1914).

1985 — Georges Gautschi, patinador artístico suíço (n. 1904).

1988 — Conde d’Aguilar, ilusionista português (n. 1909).

2000 — Charles M. Schulz, cartunista norte-americano (n. 1922).

2002 — José Travassos, futebolista português (n. 1926).

2008 — Badri Patarkatsishvili, homem de negócios georgiano (n. 1955).

2009 — Giacomo Bulgarelli, futebolista italiano (n. 1940).

2010 — Pedro França Pinto, jornalista brasileiro (n. 1950).

2015 — Tomie Ohtake, artista plástica nipo-brasileira (n. 1913).

