Fatos históricos do dia 15 de janeiro

Por Efemérides | 15 de janeiro de 2021

Eventos

1559 — Coroação da rainha Elizabeth I da Inglaterra.

1699 — Sancionada pelo rei de Portugal a Carta Régia que cria o Instituto Militar de Engenharia do Brasil.

1943 — Inauguração do Pentágono.

1944 — A European Advisory Commission decide dividir a Alemanha em zonas de ocupação depois do final da Segunda Guerra Mundial.

1969 — Inicia-se a missão Soyuz 5.

1970 — Muamar Kadafi é proclamado primeiro-ministro da Líbia.

1973 — Os Estados Unidos cessam suas ações militares contra o Vietnã do Norte.

1975 — Assinado o Acordo de Alvor, em que Portugal reconhece a independência de Angola.

1985 — No Brasil, é eleito pelo Colégio Eleitoral, em eleição indireta, Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 21 anos de ditadura militar no Brasil.

1989 — No Brasil, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, lança o Plano Verão e uma nova moeda no país: o Cruzado Novo.

1992 — Terroristas do ETA assassinam o professor Manuel Broseta, em Valência, na Itália.

2001 — Lançamento da Wikipédia.

2006 — Chegada da sonda Stardust à Terra com amostras de material recolhido em cometas; e Michelle Bachelet foi eleita a primeira mulher presidente do Chile.

2009 — Voo US Airways 1549 pousa com segurança no rio Hudson depois do avião ter colidido com pássaros poucos minutos após a decolagem.

2019 — Parlamento britânico rejeita o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Nascimentos

1797 — João Baptista da Silva Pereira, industrial luso-brasileiro (m. 1853).

1915 — Maria Lenk, nadadora brasileira (m. 2007).

1918 — João Figueiredo, militar e político brasileiro (m. 1999).

1923 — Flávio Cavalcanti, jornalista, compositor e apresentador de televisão brasileiro (m. 1986).

1929 — Martin Luther King Jr., pastor protestante e ativista político norte-americano (m. 1968).

1938 — Bruce Hart, compositor estadunidense (m. 2006).

1943 — Arnaldo Cezar Coelho, ex-árbitro de futebol brasileiro.

1956 — João Carlos Costa, treinador brasileiro de futebol.

1971 — Regina King, atriz estadunidense.

1974 — Emílio Orciollo Netto, ator brasileiro.

1976 — Rodrigo Fabri, ex-futebolista brasileiro.

1983 — Edinho, futebolista brasileiro.

1987 — Jesus Luz, modelo e ator brasileiro.

1996 — Dove Cameron, atriz e cantora norte-americana.

2004 — Grace VanderWaal, cantora e compositora norte-americana.

Falecimentos

1775 — Giovanni Battista Sammartini, violinista e compositor italiano (n. 1700).

1919 — Rosa Luxemburgo, filósofa e revolucionária polonesa (n. 1871).

1850 — Manuel Inácio da Cunha e Meneses, militar e político brasileiro (n. 1779).

1988 — Viana Moog, jornalista, romancista e ensaísta brasileiro (n. 1906).

2003 — Vivi-Anne Hultén, patinadora artística sueca (n. 1911).

2007 — Maria Wallenstein, atriz e tradutora portuguesa (n. 1927); e Bo Yibo, político chinês (n. 1908).

2008 — Brad Renfro, ator norte-americano (n. 1982).

2009 — Claudio Milar, futebolista uruguaio (n. 1974).

2010 — Bahman Jalali, fotógrafo iraniano (n. 1944).

2012 — Fernando Peixoto, escritor, tradutor e ator brasileiro (n. 1937).

2013 — Clayton Silva, ator e humorista brasileiro (n. 1938).

2018 — Dolores O’Riordan, cantora irlandesa, vocalista do The Cranberries (n. 1971).

2019 — Carol Channing, atriz norte-americana (n. 1921).

