Colunistas Fatos históricos do dia 27 de julho

Por Efemérides | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1794 — Revolução Francesa: Maximilien Robespierre é preso após encorajar a execução de mais de 17 mil “inimigos da Revolução”.

1830 — Jornadas revolucionárias em Paris, após a fuga do Rei Carlos X.

1843 — Abertura da China ao comércio europeu.

1866 — Inauguração nos EUA do primeiro cabo telegráfico transatlântico.

1916 — Primeira Guerra Mundial: os russos invadem a Turquia Oriental e ocupam Erzincan.

1921 — Os cientistas Banting e Best conseguem isolar a insulina, hormônio secretado pelo pâncreas. Esta descoberta possibilitou o controle do diabetes, uma doença até então mortal.

1934 — Os partidos socialista e comunista da França firmam em Paris um pacto de unidade de ação contra o fascismo.

1941 — Os japoneses ocupam Phnom Penh, capital do Camboja.

1945 — Apenas dois meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Administração Militar Soviética emite a Ordem 17, dividindo o território alemão sob sua ocupação em áreas com administrações centrais, que se tornariam os estados da Alemanha Oriental.

2005 — Após um incidente durante a missão STS-114, a NASA adia todos os voos do ônibus espacial, na pendência de uma investigação do problema persistente com o derramamento de espuma de isolamento do tanque de combustível externo.

2018 — Ocorre o eclipse lunar total mais longo do século XXI.

Nascimentos

1516 — Emília da Saxônia, marquesa consorte de Brandemburgo-Ansbach (m. 1591).

1762 — Lavinia Spencer, Condessa Spencer (m. 1831).

1824 — Alexandre Dumas Filho, escritor francês (m. 1895).

1832 — Hesba Stretton, escritora britânica (m. 1911).

1878 — Iwane Matsui, general japonês (m. 1948).

1893 — Francisco Prada Carrera, bispo brasileiro (m. 1995).

1904 — Lyudmila Rudenko, enxadrista russa (m. 1986).

1912 — Igor Markevitch, compositor e maestro ucraniano (m. 1983).

1922 — Adolfo Celi, encenador, ator e empresário italiano (m. 1986).

1928 — Joseph Kittinger, piloto e pára-quedista norte-americano.

1965 — Jandir Ferrari, ator brasileiro.

1977 — Cássio Reis, ator brasileiro.

1983 — Andréia Horta, atriz brasileira.

1988 — Edílson, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1582 — Filippo Strozzi, nobre florentino e comandante militar (n. 1541).

1946 — Gertrude Stein, escritora norte-americana (n. 1874).

1953 — Félix de Souza Araújo, poeta e político brasileiro (n. 1922).

1970 — António de Oliveira Salazar, político português (n. 1889).

1972 — Gregori Warchavchik, arquiteto russo (n. 1896).

1980 — Mohammad Reza Pahlavi, xá da Pérsia (n. 1919).

1981 — William Wyler, cineasta norte-americano (n. 1902).

1991 — Pierre Brunet, patinador artístico francês (n. 1902).

1996 — Luiz Maçãs, ator brasileiro (n. 1963).

2001 — Fernanda Vogel, modelo brasileira (n. 1980).

2011 — Helena Greco, política e ativista brasileira (n. 1916).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas