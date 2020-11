Colunistas Fatos históricos do dia 4 de novembro

Por Efemérides | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eventos

1869 — É publicado o primeiro número da revista científica Nature.

1922 — No Egito, o arqueologista britânico Howard Carter e seus homens acham a entrada para a tumba do Faraó Tutancâmon no Vale dos Reis.

1924 — União dos Escoteiros do Brasil é fundada.

1939 — O primeiro carro com ar condicionado é apresentado em Chicago.

1946 — A Unesco é fundada.

1963 — Início da Beatlemania.

1969 — Anos de Chumbo: líder da ALN, Carlos Marighella foi executado em São Paulo.

1970 — Salvador Allende toma posse como presidente do Chile, tornando-se o primeiro marxista eleito democraticamente na América do Sul.

1980 — Eleição presidencial nos Estados Unidos consagra Ronald Reagan como 40º presidente.

1995 — O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin é assassinado pelo extremista judeu Yigal Amir.

2001 – É lançada a primeira adaptação cinematográfica da série Harry Potter,Harry Potter e a Pedra Filosofal.

2008 — Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos.

2015 — A cadeia CNN reporta a descoberta de Acra, a fortaleza grega que vigiava Jerusalém.

Nascimentos

1910 — Carlos Torres Pastorino, estudioso e escritor espírita brasileiro (m. 1980).

1916 — Ruth Handler, criadora da boneca Barbie e co-fundadora da companhia de brinquedos Mattel (m. 2002).

1918 — Art Carney, ator norte-americano (m. 2003); e Cameron Mitchell, ator norte-americano (m. 1994).

1924 — Monsueto, sambista brasileiro (m. 1973).

1929 — Maurício Tragtenberg, sociólogo e educador brasileiro.

1930 — Doris Roberts, atriz estadunidense.

1934 — Nico Fagundes, poeta, compositor, ator e advogado brasileiro (m. 2015).

1946 — Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadunidense (m. 1989); e Laura Bush, ex-primeira dama dos Estados Unidos.

1954 — Bebeto Alves, cantor brasileiro.

1959 — César Évora, ator cubano.

1960 — Kathy Griffin, atriz norte-americana.

1961 — Boninho, diretor de televisão brasileiro.

1962 — Roberto Battaglin, ator brasileiro.

1969 — Matthew McConaughey, ator estadunidense.

1972 — Max de Castro, músico e produtor musical brasileiro; e Luís Figo, ex-futebolista português.

Falecimentos

1924 — Gabriel Fauré, compositor francês (n. 1845).

1930 — Buddy Bolden, músico estadunidense (n. 1877).

1956 — Art Tatum, músico estadunidense (n. 1910).

1959 — José Antônio Flores da Cunha, político brasileiro (m. 1880).

1963 — Carlos Magalhães de Azeredo, diplomata e escritor brasileiro (n. 1872).

1968 — Michel Kikoine, pintor bielorrusso (n. 1892).

1969 — Carlos Marighella, político e guerrilheiro brasileiro (n. 1911).

1974 — Bert Patenaude, futebolista norte-americano (n. 1909).

1994 — Ado Malagoli, pintor brasileiro (n. 1906).

1995 — Yitzhak Rabin, político israelense (n. 1922).

1997 — Ítalo Zappa, diplomata brasileiro (n. 1926).

2000 — Ian Sneddon, matemático britânico (n. 1919).

2003 — Rachel de Queiroz, escritora e jornalista brasileira (n. 1910).

2011 — Andy Rooney, jornalista e escritor norte-americano (n. 1919).

2012 — David Resnick, arquiteto brasileiro-israelense (n. 1924).

2015 — Moacir Japiassu, jornalista e escritor brasileiro (n. 1942).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas