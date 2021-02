Efemérides Fatos históricos do dia 5 de fevereiro

Por Efemérides | 5 de fevereiro de 2021

Eventos

1576 — Henrique de Navarra renunciar publicamente ao catolicismo em Tours e reúne as forças protestantes nas Guerras religiosas na França.

1597 — Um grupo de primeiros cristãos japoneses é morto pelo novo governo do Japão por ser visto como uma ameaça para a sociedade japonesa.

1599 — Invasões holandesas no Brasil: os holandeses são repelidos pela primeira vez, no Rio de Janeiro.

1852 — Inauguração do Novo Museu do Hermitage em São Petersburgo, Rússia, um dos maiores e mais antigos museus do mundo.

1885 — Rei Leopoldo II da Bélgica cria o Congo como uma posse pessoal.

1909 — Leo Baekeland, químico belga, anuncia a criação da baquelite, o primeiro plástico sintético do mundo.

1919 — Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D. W. Griffith fundam a United Artists.

1924 — Observatório Real de Greenwich começa a transmitir os sinais de hora conhecidos como Greenwich Time Signal.

1966 — Ditadura militar no Brasil (1964–1985): é editado o Ato Institucional Número Três.

1971 — Astronautas pousam na Lua na missão Apollo 14.

1987 — A União Soviética lança a astronave Soyuz TM-2, com dois astronautas a bordo, para colocar em órbita uma estação espacial permanente.

1988 — Manuel Noriega é indiciado por contrabando de drogas e lavagem de dinheiro.

Nascimentos

1944 — Henfil, cartunista brasileiro (m. 1988); e Márcia Maria, atriz brasileira (m. 2012).

1946 — Charlotte Rampling, atriz britânica.

1947 — Regina Duarte, atriz brasileira.

1948 — Barbara Hershey, atriz estadunidense.

1962 — Jennifer Jason Leigh, atriz estadunidense.

1964 — Laura Linney, atriz estadunidense.

1972 — Maria, Princesa Herdeira da Dinamarca.

1980 — Felipe Andreoli, repórter e comediante brasileiro.

1984 — Carlos Tévez, futebolista argentino.

1985 — Cristiano Ronaldo, futebolista português.

1988 — Guilherme Santos, futebolista brasileiro.

1992 — Neymar, futebolista brasileiro.

1995 — Adnan Januzaj, futebolista belga.

1999 — Arthur Chatto, membro da família real britânica.

Falecimentos

1907 — Archibald Alison, militar britânico (n. 1826).

1927 — Osório Duque-Estrada, poeta, crítico literário e teatrólogo brasileiro (n. 1870).

1937 — Lou Andreas-Salomé, escritora russa (n. 1861).

1974 — Mestre Bimba, capoeirista brasileiro (n. 1900).

1991 — Dean Jagger, ator estadunidense (n. 1903).

1999 — Wassily Leontief, economista russo (n. 1905).

2000 — Ronald Robertson, patinador artístico estadunidense (n. 1937).

2005 — Gnassingbé Eyadéma, político togolês (n. 1937).

2006 — Aldemir Martins, artista plástico brasileiro (n. 1922).

2007 — Masao Takemoto, ginasta japonês (n. 1919).

2008 — Maharishi Mahesh Yogi, guru indiano (n. 1918).

2009 — Adão Pretto, político brasileiro (n. 1945).

2010 — Galimzyan Khusainov, futebolista russo (n. 1937).

