Faustão deixa de ser ao vivo e cancela quadro "Show dos famosos"

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O programa “Domingão do Faustão” anunciou nesta sexta-feira (20) que a edição de 2020 do quadro “Show dos Famosos” foi cancelada devido à epidemia de coronavírus. A atração também deixará de ser ao vivo. A seleção das videocassetadas será mantida. Nas próximas semanas, a atração comandada por Fausto Silva relembrará edições especiais do programa.

