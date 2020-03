Para evitar aglomeração e diminuir o risco de disseminação do coronavírus, algumas igrejas têm optado por realizar as celebrações online. Só que Archimedes Neto, padre do município de Itamari, na Bahia, foi além: além de transmitir as missas pelas redes sociais, ele imprimiu o nome de 480 fiéis e colou nos bancos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.