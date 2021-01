Flávio Pereira Fechamento da Varig pelo PT deu tri-capote na Ford: Foram 15 mil empregos extintos!

Por Flavio Pereira | 18 de janeiro de 2021

Decisão política provocou a falência da Varig e extinção de 15 mil empregos. (Foto: Reprodução)

A decisão mundial tomada pelo board da Ford de fechar fábricas no Brasil e em outros países, para focar sua produção em SUVs e picapes, mais rentáveis, impacta em 5 mil empregos no país. E isso continua sendo comemorado pela esquerda, como resultado da ação do governo de ir Bolsonaro na economia. Foi uma decisão unilateral de mercado da Ford, que nos últimos anos vinha perdendo espaço no mercado.

Mas a grande obra de Lula, e da esquerda na extinção de empregos, continua imbatível: assassinou 15 mil empregos da Varig, que era a maior empresa de aviação do Brasil, e quebrou em 2006. E o PT de Lula, que mandava nos bancos de desenvolvimento, foi o grande responsável pela sua falência.

O relato tem sido repetido por Paulo Antony, comandante da Varig por mais de 20 anos e que hoje luta na Justiça para ter seus direitos trabalhistas pagos. Os problemas da empresa começaram em 2002, quando os petistas procuraram o então presidente da companhia, Ozires Silva, para que contribuísse para a campanha de Lula. Receberam um não.

Presidente do PT, José Dirceu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água. Dirceu foi mais longe: conseguiu fechar a Varig,com sua influência nos governos petistas.

Boicote e venda à GOL

A Varig tinha uma dívida de R$ 8 bilhões, e patrimônio para buscar uma reengenharia de gestão, e empréstimos em bancos de desenvolvimento, mas influenciado por José Dirceu, o governo negou socorro do BNDES. Ao mesmo tempo, liberava empréstimos bilionários, e sem garantia para Cuba, Bolívia e Venezuela. Dirceu foi mais longe: pressionou a Infraero a cobrar contas da Varig e proibiu que a BR Distribuidora fornecesse crédito para a companhia abastecer suas aeronaves. Abastecimento a crédito, apenas para a TAM e a GOL, amigas e parceiras de negócios.

O grande final veio com o compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira. Ele intermediou a venda da Varig por US$ 24 milhões para o grupo do chinês Larchan. Que logo em seguida era revendida à GOL por US$ 275 milhões. Em honorários, Teixeira ganhou US$ 5 milhões.

O advogado Mellilo Dinis, da Melillo & Associados Advocacia e Consultoria estima que, à época, 15 mil trabalhadores da Varig ficaram sem emprego.

As contradições do STF

O caso da Ação Direta de inconstitucionalidade, a ADI 6.341, tem sido o maior exemplo das contradições do STF que neste final de semana determinou ao Governo Federal intervir na gestão da Saúde no Amazonas. Ao mesmo tempo em a ADI 6341 reiterou a manutenção da atuação concorrente da União prevista na Constituição, com estados e municípios, habilmente limitou o espaço de intervenção do Governo Federal para centralizar a gestão, enfim, a logistica para enfrentamento da pandemia. Resultado: a gestão final do enfrentamento tem sido sim, de estados e municipios, e isso nos levou a esse cenário com mais de 200 mil mortes.

A campanha da Câmara chega ao Rio Grande do Sul

O deputado federal Arhur Lira (PP), candidato à presidência da Câmara dos Deputados contra o grupo Anti-Bolsonaro liderado pelo MDB e PT, vem hoje a Porto Alegre. Ele desembarca as 13h e em seguida almoçará com a bancada federal gaúcha na NB Steak, rua Ramiro Barcelos 380. As 17h, Arthur Lira estará com o governador e as 18h concederá entrevista coletiva na sede do PP,na Praça da Matriz. Lira se reúne com a bancada, falará com representantes de entidades empresariais, e após segue para Curitiba.

O último levantamento realizado domingo (17) pela Agência Estado, coloca Artur Lira com ampla vantagem sobre seu oponente Baleia Rossi, do grupo Anti-Bolsonaro.

