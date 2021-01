Colunistas Ativismo do STF continua interferindo em atos do Executivo

Por Flavio Pereira | 19 de janeiro de 2021

Ativismo judicial do STF tem interferido em ações de competência do Executivo. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ativismo do STF, em especial nos pedidos contra o governo Bolsonaro, motivou mais uma vez o ministro Ricardo Lewandowski a atender um pedido da Rede, partido nanico com apenas um deputado federal e dois senadores.

Desta vez, o ministro do STF intimou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o advogado-geral da União, José Levi Mello do Amaral Júnior, a apresentarem à Corte, um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar o uso emergencial da CoronaVac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, o texto atualizado do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, contendo o cronograma correspondente a todas as fases da vacinação.

Desde a sua posse, o presidente Jair Bolsonaro sofreu 33 derrotas no STF, a maioria delas na análise de casos movidos por partidos de oposição. Esta sequencia tem levado à análise de que o STF tenta governar sem ter votos e, com isso, vem “desgovernando o Brasil”.

Lira vem ao RS e confirma favoritismo

O deputado federal Artur Lira (PP), chegou ontem ao Estado como favorito para vencer a eleição para presidente da Câmara, contra o grupo anti-Bolsonaro liderado por Rodrigo Maia, MDB, PT e seus puxadinhos: PCdoB, Rede e PDT. Apenas no Rio Grande do Sul, Lira contabiliza pelo menos 21 dos 31 deputados federais gaúchos, avalia o deputado Bibo Nunes, que participou ontem do almoço ocorrido em Porto Alegre.

A candidatura de Artur Lira uniu novamente o PSL gaúcho: os três deputados federais do partido: Bibo Nunes, Ubiratan Sanderson e Nereu Crispim estão juntos com Lira.

Bolsonaro lamenta traições na Frente do Agronegócio

O presidente Jair Bolsonaro lamentou ontem que deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio tenham se aliado à oposição na disputa do comando na Câmara dos Deputados, embora ainda avalia que ao final, todos estarão do mesmo lado:

“Fizemos muita coisa e não interferimos. Não tem problema com demarcação de terras. O MST, cortamos na raiz o recurso para eles, não aprovamos a reforma que tratava da regularização fundiária porque o Rodrigo Maia deixou caducar a Medida Provisória. As multas foram racionalizadas. A multa tem de ter um caráter educativo. E não tivemos mais avanços porque a mesa estava ainda muito ligada a partidos de esquerda. Nós vamos tentar agora é desfazer isso aí. Se continuar a esquerda fazendo a pauta e decidindo o que vai ser votado, não tem como a gente ir pra a frente.”

Maia sofre derrota

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sofreu uma derrota importante ontem. A mesa diretora aprovou, com voto contrário de Maia, que as eleições para o comando da Casa serão realizadas de forma apenas presencial em 1º de fevereiro. Maia defendia votação híbrida: parte presencial e parte remota.

Plano de vacinação no RS

Com o recebimento ontem do equivalente a 2% das necessidades do Estado, o governador Eduardo Leite aprovou um cronograma prevendo a distribuição de dois repasses de 51,6 mil doses da vacina CoronaVac para a cidade de Porto Alegre. Pelo critério definido, a capital terá 30,2% do total das doses distribuídas neste primeiro lote da vacina no Estado, o que assegura a aplicação de duas doses em 51,6 mil pessoas.

