Colunistas Crescimento do coronavírus no Sul é maior que no Amazonas

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Osmar Terra vê evidências de problemas na gestão da Saúde no Amazonas. (Foto: Agencia Brasil)

O ex-ministro Osmar Terra demonstra que, pelos números dos casos de Covid em Manaus, fica evidente que há um problema de gestão da Saúde naquele estado. Segundo ele, nos últimos 30 dias outros Estados tiveram piora de casos da Covid bem maior que o Amazonas e não colapsaram.

Enquanto no Amazonas o número de casos aumentou em 19% e de óbitos cresceu no mesmo percentual desde 16 de dezembro, no Rio Grande do Sul, os casos cresceram mais: 28% e em óbitos 25% no mesmo período. No Paraná, casos cresceram 38% e os óbitos, 27% sem colapso nos atendimentos.

Para Terra, fica evidente que observando o estado do Amazonas, “cenas de cortar o coração, com doentes sem oxigênio, são fruto de rede precária e desvios de milhões para o bolso de gestores inescrupulosos”.

Para o ex-ministro, se conclui ainda que, “mesmo com medidas tão ou mais restritivas que as do Amazonas, os Estados do Sul tiveram um aumento percentual de casos e óbitos bem maior que lá”.

Enfermeira hiper-imunizada

Embora não tire o brilho da importância do início da vacinação no País, o fato é que a enfermeira Monica Calazans, antes de ser vacinada no domingo, já tinha tomado vacina chinesa na fase de testes. Foram duas doses. O depoimento da própria Mônica Calazans está publicado no Boletim do Conselho de Enfermagem de São Paulo, que não é nenhuma fake news.

O tempo é o senhor da razão

Mentor do golpe que quase derrubou o governador de Santa Catarina Carlos Moisés, o presidente da Assembleia catarinense Julio Garcia, que pretendia ocupar o poder, foi preso ontem pela Polícia Federal.

Garcia foi um dos alvos da 2ª fase da Operação Alcatraz – denominada Hemorragia -, deflagrada pela PF e a Receita Federal que investiga uma suposta organização criminosa especializada na prática de crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro estimada em R$ 500 milhões no estado de Santa Catarina.

Proteção aos Animais em Canoas é coisa séria

No quesito de proteção aos animais, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, não ficou só no discurso. Já colocou em operação a Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais. E instalou no comando nomes com experiência de gestão: o secretário Gabriel Gonçalves da Silva, que já foi secretário extraordinário e reúne larga experiência também na área ambiental, e a advogada Gabiane Tomazi Borba, que teve atuação importante como secretária adjunta da extinta SEDA, Secretaria dos Direitos Animais de Porto Alegre.

A Nova Política de reúne para balanço

Movimento de debates que se reúne há dois anos, lideranças de centro-direita de diversas áreas políticas e profissionais, o Movimento Nova Política Brasil, de intensa participação no processo eleitoral de Porto Alegre, reuniu-se ontem para um balanço de atividades.

Participaram da reunião o presidente, Jorge Alberto Xavier Hias, e os dirigentes José Wilmar Govinatzki, André Barbosa, Fabio Correa, Paula Medeiros, José Maurer Mota e Cesar Day, para definir a pauta de encontros deste ano, que vai depender da evolução dos avanços no enfrentamento ao coronavírus.

