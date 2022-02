Acontece Fecomércio-RS inaugura nova sede, a Casa do Comércio Gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Casa do Comércio Gaúcho é localizada no bairro Anchieta, em Porto Alegre Foto: Divulgação / Fecomércio-RS

Na última terça-feira (22), ocorreu a cerimônia de inauguração da nova sede do Sistema Fecomércio-RS, intitulada como “Casa do Comércio Gaúcho”. O espaço é localizado no bairro Anchieta, em Porto Alegre, e é uma aposta para fomentar o desenvolvimento da região.

São 16 anos entre a compra do terreno e a inauguração. Foram mais de R$220 milhões investidos para a conclusão dos 37 mil m² de estrutura. O atual presidente da Fecomércio-RS, Luis Carlos Bohn, afirma que espaço foi construído por várias mãos, com a participação das outras gestões que o antecederam. “É a concretização de um sonho. (…) Para a minha alegria, coube materializa-lo”, diz com orgulho o presidente.

O complexo abriga as áreas administrativas do Fecomércio-RS, do Sesc e Senac-RS. Além disso, a nova estrutura foi pensada para contribuir com o desenvolvimento do terceiro setor, funcionado como espaço disponível para as entidades parceiras e os sindicatos. Dessa forma, conta com salas de reuniões, restaurantes, academia, áreas de lazer, bibliotecas e escola de educação infantil para os filhos dos funcionários. “Nós tenhamos um espaço mais adequado para gerar novos quadros de comércio, pensamos nesse espaço para atender todas as nossas entidades”, finaliza Bohn.

O governador Eduardo Leite participou do evento e destacou a potencial do complexo para as demandas do setor, o qual será capaz de movimentar a economia do estado e contribuir para o desenvolvimento da região. “Esse espaço que a Fecomércio inaugura é certamente espaço de integração de todos os nossos empreendedores desse setor. É um espaço que qualifica o trabalho importante que a Fecomércio faz em direção a um setor que emprega muita gente”, apontou Leite.

