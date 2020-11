Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre traz oficinas virtuais na programação

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

A primeira oficina foi a 'Você Leitor', que ocorreu no início desta semana, ministrada pelo escritor Marcelo Martins Silva. (Foto: Divulgação)

As oficinas na Feira do Livro de Porto Alegre sempre reuniram diversos amantes da literatura na Praça da Alfândega. Durante a pandemia, a atividade precisou ser adaptada para a versão digital. E ainda dá tempo de participar. Três oficinas estão na programação desta edição da Feira, todas com foco no desenvolvimento pessoal. Duas delas já aconteceram e as gravações estão disponíveis.

A primeira foi a ‘Você Leitor’, que ocorreu no início desta semana, ministrada pelo escritor Marcelo Martins Silva. Marcelo deu dicas para o desenvolvimento do hábito de leitura. “Antes de qualquer tipo de dica, técnica, seja lá o que for, a gente precisa entrar em contato com o livro. A gente precisa abrir o livro, a leitura ela não é uma habilidade inata que alguns vão nascer com e outros vão nascer sem”, esclareceu o escritor Marcelo Martins Silva.

A segunda oficina foi a ‘Você, Aprendiz e Resiliente’, ministrada pela psicanalista Taiasmin Ohnmacht, no dia 03 de novembro. Taiasmin recomendou livros e autores para se ter a literatura como aliada na superação de dificuldades e obstáculos. “A gente pode ter os encontros mais incríveis em um livro”, comentou a psicanalista Taiasmin Ohnmacht.

Já a terceira e última oficina da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre será na próxima segunda-feira (09), às 18h. A jornalista e escritora Cris Lisbôa, vai ministrar a oficina ‘Você Escritor’, que terá como foco a expressão de sentimentos por meio da escrita.

“Tem uma frase do meu avô que eu adoro e que ele me ensinou que é ‘tem coisa que só sai da gente por escrito’. Então, mesmo que tu não queira escrever ou produzir livros, a gente está contando histórias. Essa oficina vai ser um convite para que as pessoas escrevam, que elas desloquem o coração do peito até as pontinhas dos dedos”, disse a jornalista e escritora, Cris Lisbôa.

A oficina pode ser acompanhada pelo site oficial da feira, canal e redes sociais.

