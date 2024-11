Rio Grande do Sul Feirão da Habitação Rio Grande do Sul encerra com mais de 1.500 contratos encaminhados

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Etapa presencial do programa Porta de Entrada do governo do Estado registrou mais de R$ 320 milhões em negócios Foto: Katiele Nunes/Ascom Sehab Etapa presencial do programa Porta de Entrada do governo do Estado registrou mais de R$ 320 milhões em negócios. (Foto: Katiele Nunes / Ascom Sehab) Foto: Katiele Nunes/Ascom Sehab

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Feirão da Habitação Rio Grande do Sul, a etapa presencial do programa Porta de Entrada do governo do Estado, encerrou neste sábado (09) com a marca de 1.500 contratos encaminhados. Foram mais de R$ 320 milhões em negócios, com uma média de R$ 210 mil por unidade vendida. Muitas das negociações iniciaram no dia 22 de outubro, na etapa digital do Feirão.

O Porta de Entrada integra o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado, que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica no Estado.

Os contratos, aprovados pelas incorporadoras responsáveis pelos imóveis, seguem agora para os trâmites de financiamento na Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa estadual. O Porta de Entrada tem como objetivo viabilizar o pagamento de entrada para a aquisição da casa própria por meio da concessão de subsídio habitacional de R$ 20 mil por família.

O secretário da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, agradeceu a participação de todos os envolvidos e comemorou o resultado. “O sucesso não termina aqui na etapa presencial, porque o programa continua por meio da plataforma digital. Mas, com o que já se conseguiu, estamos cumprindo com a missão de ajudar as pessoas a ter acesso a realização do sonho da casa própria. Isso vem nesse momento de recuperação do Estado, quando há pouco tempo muitos perderam sua segurança habitacional. E já estamos pensando no feirão do ano que vem”, afirmou o secretário.

O Porta de Entrada tem como agente financeiro a Caixa Econômica Federal, que também patrocinou a estrutura física do Feirão da Habitação Rio Grande do Sul. O superintendente de Rede da Caixa no Estado, Renato Scalabrim, também se disse satisfeito com o resultado.

“Tivemos aqui dois dias de sucesso no início de um grande programa, que trará sustentabilidade e crescimento na nossa atuação habitacional e realização do sonho da casa própria. Esse programa traz um novo olhar para o mercado imobiliário e para as necessidades que temos no Rio Grande do Sul nesse momento”, concluiu.

O Feirão contou também com a participação do Tudo Fácil, que auxiliou no cadastro dos interessados que ainda não tinham se inscrito pela plataforma digital do programa, ou que tinham alguma dificuldade com documentação.

O programa Porta de Entrada é permanente e não termina com o Feirão. Os interessados podem se inscrever no site e escolher um dos imóveis disponíveis. São 234 empreendimentos cadastrados por 125 empresas.

Na aba “beneficiário”, na cor verde, o pretendente faz a inscrição no programa, e após escolhe o imóvel de seu interesse, acessando o link da incorporadora e informando que está cadastrado no Porta de Entrada para iniciar o processo de compra. Assim que o financiamento for aprovado pela Caixa, o governo estadual faz o repasse de R$ 20 mil para complementar o valor da entrada da casa própria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/feirao-da-habitacao-rio-grande-do-sul-encerra-com-mais-de-1-500-contratos-encaminhados/

Feirão da Habitação Rio Grande do Sul encerra com mais de 1.500 contratos encaminhados

2024-11-10