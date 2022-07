Futebol Felipão enaltece trabalho de Abel no Palmeiras e vibra: “Ganhamos de um time espetacular”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A noite do último sábado (2) foi especial para Luiz Felipe Scolari. (Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A noite do último sábado (2) foi especial para Luiz Felipe Scolari. O atual técnico do Athletico-PR teve a oportunidade de reencontrar o Palmeiras, clube em que fez história no passado. E o resultado da partida não poderia ser melhor. Mesmo atuando no Allianz Parque, o Furacão venceu por 2 a 0, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Após o jogo, o comandante comentou sobre a sensação de enfrentar o seu ex-time e rasgou elogios ao trabalho de Abel Ferreira, com quem já trabalhou na seleção portuguesa e mantém uma relação de amizade.

“O Palmeiras com o Abel está fazendo campanhas espetaculares. E não é só a campanha, é a forma de dirigir, o envolvimento dos jogadores, o ambiente que ele criou que é espetacular. O Abel deu duas Libertadores e eu uma. A gente fez um bom trabalho. Mas, assim como nós dois, tem os anteriores e os outros que virão e podem fazer ainda melhor”, disse.

“Tenho a felicidade de encontrar o Abel, temos amizade. Tenho maior alegria de enfrentar ele e o Palmeiras. Me sinto feliz da forma que fui tratado e espero receber eles em Curitiba dá mesma forma”, completou.

Felipão iniciou a sua trajetória no Verdão em 1997. Na temporada seguinte, conquistou a Copa do Brasil e a Copa Mercosul. Em 1999 foi o comandante do primeiro título do clube da Libertadores. Já em 2000, conquistou o Torneio Rio-São Paulo.

Na sua segunda passagem, conquistou a Copa do Brasil de 2012. Na terceira, foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2018. Com as seis taças, tornou-se o terceiro técnico com mais títulos pelo clube, atrás apenas de Vanderlei Luxemburgo (8 títulos) e Oswaldo Brandão (7 títulos).

Já falando especificamente sobre o Athletico-PR, Felipão valorizou a vitória fora de casa e destacou que o grupo está crescendo cada vez mais.

“Ganhamos de um time espetacular. Tivemos a capacidade da vitória. Estamos brigando naquelas posições que são interessantes para nós e tendo um pouco mais de personalidade a cada jogo e um pouco mais de entrosamento. Nós não temos um grupo de 11 ou 12 e sim praticamente 20 jogadores que não tem nada de diferente um do outro, fazem o que é planejado, cumprem com o que é planejado. Estamos conseguindo bons passos. Uma vitória como a de hoje faz crescer a equipe como um todo”, analisou.

Com o resultado, o Furacão pulou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Apesar de estar perto da ponta, o técnico alertou que é difícil imaginar o time brigando pelo título até o final.

“O Athletico está fazendo uma campanha muito boa, mas dizer que vai brigar pelo Brasileirão é um pouco mais difícil. Temos equipes muito melhores preparadas em todos os aspectos. Podemos continuar fazendo o trabalho para ver se conseguimos seguir em frente”, finalizou. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol