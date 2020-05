Rio Grande do Sul Feminicídios aumentam quase 70% em abril no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Diferentemente de outros crimes, os assassinatos de mulheres aumentaram no Estado Foto: Arquivo/Agência Brasil Diferentemente de outros crimes, os assassinatos de mulheres aumentaram no Estado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

Depois da estabilidade verificada em março, os feminicídios voltaram a crescer em abril no Rio Grande do Sul. Houve dez assassinatos de mulheres por motivação de gênero no Estado, quatro a mais (66,7%) do que o número registrado no mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (14) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Com isso, o número de vítimas no acumulado de janeiro a abril chegou a 36, 71,4% acima das 21 registradas no mesmo período de 2019. Embora a alta ocorra em meio à pandemia de Covid-19, não é possível afirmar que o resultado tenha tido influência das medidas de distanciamento social, de acordo com a Secretaria da Segurança.

“Isso porque também houve altas, até maiores, em janeiro e fevereiro, antes das restrições preventivas à Covid-19 serem implantadas”, afirmou a pasta.

Os demais indicadores de violência contra a mulher caíram em abril no Estado. As ameaças passaram de 3.085 nesse mês em 2019 para 2.026 em abril deste ano (-34,3%), as lesões corporais caíram de 1.719 para 1.259 (-26,8%), os estupros diminuíram de 107 para 78 (-27,1%) e as tentativas de feminicídios reduziram de 37 para 18 (-51,4%).

Nos acumulados desde o início do ano, os quatro indicadores também registram queda na comparação com igual período do ano passado. Ameaças foram de 13.521 para 11.849 (-12,4%), lesões corporais reduziram de 7.604 para 7.188 (-5,5%), estupros caíram de 549 para 528 (-3,8%) e tentativas de feminicídio diminuíram de 129 para 102 (-20,9%).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul