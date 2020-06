Futebol FERJ encaminha retorno do Campeonato Carioca

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Primeiro jogo já está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (18) Foto: (Alexandre Vidal/Flamengo) Foto: (Alexandre Vidal/Flamengo)

O Campeonato Carioca será a primeira competição a retornar no Brasil após a paralisação por conta da pandemia .No Conselho Arbitral realizado virtualmente nesta segunda-feira (15/06), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes debateram e aprovaram a sugestão de datas propostas. Ainda se aguarda pelo o aval oficial do governo.

A data do torneio está prevista para ocorrer já nesta quinta-feira (18), com o jogo entre Bangu e Flamengo.

Dia 18 – Bangu x Flamengo

Dia 19 – Portuguesa x Boavista

Dia 21 – Vasco x Macaé; Madureira x Resende

Dia 22 – Fluminense x Volta Redonda; Botafogo x Cabofriense

Um novo encontro ainda ocorre nesta terça-feira, às 20h.

No decorrer da reunião, os clubes aprovaram também o atestado de saúde, alteração para cinco substituições com três paralisações na partida, a flexibilização para utilização de jogadores não profissionais, revisão da inscrição de atletas para a Taça Rio e voltarão a debater ainda o destino de uma vaga na Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

