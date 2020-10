Magazine Fernanda Souza diz que Thiaguinho é gigante e se declara: “Pessoa que eu amo tanto”

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Thiaguinho e Fernanda Souza: agora, apenas bons amigos. (Foto: Reprodução)

O casamento de Fernanda Souza e Thiaguinho pode até ter chegado ao fim, mas isso não significa que o ex-casal não seja amigo! Vez ou outra ambos provam que continuam com uma relação bem especial e, quando o cantor divulgou o seu mais novo trabalho, Tardezinha ao vivo no Maracanã, junto com um documentário, é claro que a atriz iria enaltecer o ex.

Ela, primeiro, falou sobre Sandy, uma de suas melhores amigas, mas aproveitou para falar de Thiaguinho. No Stories, ela disse o seguinte: “Teve o lançamento de duas pessoas que eu amo tanto… uma que eu amo desde que nasci, praticamente, desde criança. A outra desde um pouco mais velha, mas que nos últimos anos eu dividi a vida, enfim. Lançaram trabalhos lindos. Sandy, Thiaguinho, os dois lançaram seus trabalhos novos”.

Depois, elogiou o álbum de Sandy, 10:39, que é poesia pura, segundo ela.

Em seguida, foi a vez de Thiaguinho.

“Já Thiago André, outro que é além, outro que é um ponto fora da curva, vi de perto, sempre, o quão especial é, vi de perto nascer esse trabalho, que é A Tardezinha, o documentário. Faz que nem eu, eu assisti com um rolo de papel do lado. Todo mundo se emociona muito porque conta a história da tardezinha que é a maior festa que o brasil já teve, colocou 50 mil pessoas dentro no maracanã, você tem noção? Enfim, conta a história de como surgiu e também que é a história dele porque Thiago fazia a Tardezinha antes da Tardezinha existir”.

Por fim, não economizou nas palavras:

“E vira algo gigantesco porque na verdade vira do tamanho que eles são. Então, quando você é gigante, tudo o que vc faz se torna gigante. e foi isso o que aconteceu, Thiago André. Por isso a Tardezinha ficou desse tamanho. Porque você é gigante e essa equipe é gigante”

