Economia Fernando Haddad anuncia mais dois nomes para compor o Ministério da Fazenda

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Anúncios completam cargos principais dentro da equipe que toma posse no domingo (1º). (Foto: Agência Brasil)

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quarta-feira (28) mais dois nomes que vão compor a sua equipe ministerial a partir do próximo ano.

São eles:

Tatiana Rosito, servidora do Ministério das Relações Exteriores, para comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais; e

Fernanda Santiago, servidora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para chefiar a Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos.

Antes, o futuro ministro já havia anunciado:

Gabriel Galípolo como secretário-executivo;

Bernard Appy como assessor especial para a reforma tributária;

Rogério Ceron para o Tesouro Nacional;

Robinson Barreirinhas para a Receita Federal;

Guilherme Mello para a Secretaria de Política Econômica;

Marcos Barbosa Pinto para a Secretaria de Reformas Econômicas; e

Anelize De Almeida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Com os anúncios mais recentes, os principais cargos dentro do futuro Ministério da Fazenda já foram preenchidos. Falta ainda anunciar os presidentes das estatais que ficarão sob o guarda-chuva da pasta.

Haddad afirmou que Fernanda e Tatiana foram indicações das próprias carreiras para ocupar o ministério. Segundo o futuro ministro, elas foram “muito bem” recomendadas e farão interface com outros ministérios e órgãos do governo federal

Ainda segundo Haddad, Tatiana Rosito vai para a Fazenda devido à sua experiência com a China.

“Tatiana morou dez anos na China. A última função que ela exerceu foi justamente em relação ao Banco do Desenvolvimento [dos Brics], atual NDB]. Então, estamos trazendo uma pessoa que tem larga experiência em China, em Brics”, afirmou.

A indicação dela foi acordada com o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Tradicionalmente, a secretaria de Relações Internacionais da Fazenda atua em parceria com o Itamaraty nas relações comerciais internacionais do Brasil.

Bancos

A expectativa é que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncie nos próximos dias os nomes para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil, que ficarão vinculados à Fazenda.

Também ficarão vinculadas à pasta de Haddad os demais bancos públicos, como o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. A exceção é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi para o futuro Ministério da Indústria e Comércio.

A Fazenda deve herdar, ainda, as estatais Casa da Moeda e Serpro.

Perfis

Tatiana Rosito é diplomata e economista. Atualmente atua como consultora do New Development Bank (NDB) em Xangai.

Trabalhou mais de dez anos na Ásia, onde serviu nas embaixadas do Brasil em Pequim e Cingapura. Ocupou, ainda, posto na Missão do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York, e foi Representante Chefe da Petrobras na China e Gerente Geral de Desenvolvimento de Negócios na Ásia entre 2017 e 2019.

Dentro do governo, já atuou como secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e como assessora especial dos Ministros da Fazenda e do Planejamento.

Integra, atualmente, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), tendo sido fundadora do grupo de análise sobre a China.

Já Fernanda Santiago é servidora de carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Atualmente, ela atua na defesa da União na Divisão de Acompanhamento Especial da 3ª Região.

Segundo o seu próprio perfil em uma rede social, é entusiasta de causas de inclusão social, feminismo e diversidade.

É especialista em Direito Público e Direito do Estado e mestranda em Direitos Humanos na USP.

No terceiro setor, colaborou com o Projeto Gauss, que prepara adolescentes com poucos recursos financeiros para universidades de ponta.

Compõe o Comitê Igualdade Racial no Grupo Mulheres do Brasil, sendo colaboradora do Projeto Aceleradora de Carreiras.

Atualmente, também integra a comissão de Igualdade Racial da OAB/SP e o conselho do ITRAB (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos para o Desenvolvimento das Relações Trabalhistas), além de ser representante eleita da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.

Fernanda foi ainda, por 14 anos, policial rodoviária federal antes de ingressar na carreia da PGFN.

