Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Estande da Fertilizantes Piratini na Expodireto Cotrijal 2022. (Foto: Divulgação/ Sandro de Castro)

O fertilizante é um produto básico para ajudar no desenvolvimento da planta para melhorar a produtividade e garantir produtos mais saudáveis. Na Expodireto Cotrijal 2022, realizada em Não-Me-Toque, está sendo lançada uma novidade para ajudar o produtor rural com o equilíbrio do solo.

Os fertilizantes desempenham uma função primordial para o desenvolvimento das plantas, fornecendo ao solo os nutrientes que elas necessitam para germinar, produzir folhas, sementes e frutos. E para ajudar os produtores com esse resultado, a Fertilizantes Piratini, em parceria com uma empresa americana, está trazendo para o Brasil com exclusividade, o invador Nutricare.

“A tecnologia em fertilizantes é uma inovação quase que diária, e o Nutricare é um produto totalmente diferenciado. Um produto que está chegando para ter continuidade, manter a imagem e a qualidade da tradição que é o nosso produto”, explicou o diretor da Fertilizantes Piratini, Mario Daros.

Essa nova linha de produtos possui uma exclusiva tecnologia biológica aplicada em fertilizantes granulados que promove um ambiente rico e natural para planta expressar todo o seu potencial genético.

“É o alimenta planta, a produção da planta, e faz com que nós, que trabalhamos com o produto, tenhamos a alegria porque estamos levando um produto que o produtor confia e sabe que o Nutricare vai aumentar a produtividade”, afirmou Daros.

A novidade apresentada pela Piratini promove o aumento da eficiência no uso dos nutrientes aplicados, gerando melhores resultados no campo, beneficiando diretamente os produtores rurais. A nova tecnologia pode ser encontrado na Expodireto até essa sexta-feira (11), último dia da feira.

