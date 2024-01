Tecnologia Ficou atrás! iPhone 15 Pro Max perde para o Galaxy S24 Ultra em teste de bateria

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Novo top de linha da Samsung superou o da Apple em eficiência energética. (Foto: Divulgação)

O Galaxy S24 Ultra superou o iPhone 15 Pro Max em testes de autonomia de bateria. Avaliações feitas pelo canal do YouTube XEETECHCARE mostram que o topo de linha também ultrapassou o Galaxy S23 Ultra, seu antecessor, no mesmo quesito.

No teste, o youtuber colocou o Galaxy S24 Ultra ao lado dos dois celulares e do Pixel 8 Pro. A drenagem da bateria aconteceu de forma manual, isto é, com a interação do usuário, e passou por aplicativos como Facebook, Instagram, Subway Surfers, TikTok e 3DMark, conhecidos pela sua alta demanda energética.

No final dos testes, o tempo de bateria com os aparelhos foi o seguinte:

– Galaxy S24 Ultra: 10 horas e 59 minutos;

– iPhone 15 Pro Max: 10 horas e 20 minutos;

– Pixel 8 Pro: 10 horas;

– Galaxy S23 Ultra: 8 horas e 10 minutos.

Embora a diferença entre o Galaxy S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max, seu principal concorrente, seja pequena, a vantagem em comparação ao Galaxy S23 Ultra é notória. Foram cerca de 2h49 a mais que o topo de linha da Samsung de 2024 para o celular de 2023.

Ambos os topos de linha contam 5.000 mAh de capacidade de bateria, mas otimizações em software e o novo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 devem proporcionar mais tempo de atividade.

Vale destacar que o youtuber não entrou em detalhes sobre as condições do teste. Não está claro se os modelos avaliados são todos novos, ou se as baterias já passaram por vários ciclos de carga e descarga, o que comprometeria os resultados significativamente.

Naturalmente, essas diferenças podem gerar impacto na autonomia dos dispositivos. Apesar disso, é possível considerar que o Galaxy S24 Ultra venceu o iPhone 15 Pro Max.

Outros diferenciais

Lançado em janeiro, quatro meses após o iPhone 15 Pro Max, o smartphone da fabricante sul-coreana se sobressai em diversos quesitos. Entre eles estão a tela com pico de brilho superior, a resolução da câmera principal e da câmera teleobjetiva e a presença da caneta inteligente S Pen. O S24 Ultra também está à frente do concorrente no quesito memória RAM.

O maior diferencial do lançamento da Samsung, entretanto, é a presença da Galaxy AI. Trata-se um conjunto de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) exclusivo para os celulares da empresa sul-coreana que permite traduzir chamadas de voz em tempo real, criar resumos inteligentes a partir de anotações e melhorar fotos, entre outras coisas. Uma de suas funcionalidades mais interessantes é a “Tradução Simultânea”, que realiza a tradução, em texto e voz, de ligações em tempo real — como se o celular fosse um tipo de intérprete.

