A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) informou, nesta quarta-feria (19), que apoia as entidades do varejo que reivindicam o funcionamento do comércio em Porto Alegre durante cinco dias da semana, de segunda a sexta-feira.

Atualmente, as regras do Distanciamento Controlado permitem que o funcionamento fique restrito a apenas quatro dias. Segundo a Fiergs, “para a indústria vender e desovar a sua produção, o comércio precisa estar aberto, seguindo os protocolos de segurança em saúde para a proteção ao trabalhador e ao cliente”.

“Com empresas fechadas, demissões em massa e comércio sem vendas, aumenta o desespero de quem não pode cumprir seus compromissos financeiros. Isso provoca o efeito cascata: caixas quebrados, Estado sem arrecadação e população doente também pelos efeitos causados pela pandemia”, afirmou a entidade.