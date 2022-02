Esporte Final do mundial de skate será no Rio de Janeiro, em novembro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Na última edição do SLS, o Brasil ficou com três atletas no pódio. Pâmela Rosa ganhou no feminino. (Foto: Divulgação)

O Street League Skateboarding (SLS) divulgou o seu calendário de competições e anunciou que a final, conhecida como Super Crown, será no Rio de Janeiro, em novembro. O local escolhido foi a Arena 1, do Parque Olímpico, que já recebeu o evento em 2019.

Na última edição do SLS, o Brasil ficou com três atletas no pódio. Pâmela Rosa ganhou no feminino. Rayssa Leal ficou em segundo. No masculino, Lucas Rabelo ficou com a prata.

O Super Crown acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro. A SLS também divulgou que as duas primeiras etapas acontecerão nos Estados Unidos, em Jacksonville e Seattle, em julho e agosto, respectivamente.

A terceira etapa, que será em outubro, ainda terá o local confirmado, mas já teve as datas marcadas para 8 e 9 de outubro. A etapa acabará um dia antes do início do STU, o circuito nacional de skate, que também acontecerá no Rio de Janeiro. Entretanto, a presença dos atletas de elite no evento nacional não deve estar ameaçada já que eles não disputam as eliminatórias.

A última vez que a SLS realizou uma etapa do mundial no Rio foi justamente na Arena Carioca 1, palco do jogos de basquete nas Olimpíadas do Rio em 2016. Em 2019, pela street league, a melhor brasileira foi Letícia Bufoni, com a segunda colocação. A campeã foi a japonesa Aori Nishimura. Entre os homens, os brasileiros, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo ficaram atrás apenas do americano Nyjah Huston.

Nesta terça-feira (8), o secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, o CEO da SLS, Joe Carr, e o diretor comercial da 213 Sports, empresa parceira da SLS no Brasil, Pedro Dau Mesquita, oficializaram o apoio do governo federal para que o evento seja no Rio de Janeiro. A Secretaria Especial do Esporte é responsável pela gestão de quatro equipamentos no Parque Olímpico: Arenas Carioca 1 e 2, Velódromo e Centro Olímpico de Tênis.

“O skate é um dos esportes com maior potencial de crescimento no Brasil, principalmente junto ao público mais jovem. Isso, para nós, é importante nesse trabalho de valorização das categorias de base”, ressalta Marcelo Magalhães. “Estamos felizes com o fato de o Rio e o Parque Olímpico receberem uma etapa do SLS World Tour deste ano. O evento vai ajudar muito a divulgar ainda mais o skate em nosso país”, completa.

“Estamos entusiasmados em trazer a SLS e os melhores skatistas do mundo de volta ao Brasil”, disse o CEO da SLS, Joe Carr. “O Brasil é a casa dos fãs mais apaixonados pela SLS e de várias das estrelas mais brilhantes do esporte. A atmosfera na arena será elétrica em novembro”, afirma o dirigente.

