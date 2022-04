| Finlândia e Suécia vão iniciar, em maio, candidatura à Otan

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Os dois países analisam se sua neutralidade militar de longa data ainda é o melhor meio de garantir a segurança nacional. (Foto: Reprodução)

A Finlândia e a Suécia expressarão juntas seu desejo de ingressar na Otan em maio, informaram nesta segunda-feira (25) os jornais “Iltalehti”, na Finlândia, e “Expressen”, na Suécia, citando fontes próximas ao assunto.

Apesar de estreitar a cooperação com a aliança militar desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, os países nórdicos optaram por ficar de fora, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia forçou a Suécia e a Finlândia a analisarem se sua neutralidade militar de longa data ainda é o melhor meio de garantir a segurança nacional.

De acordo com o “Iltalehti”, os líderes da Finlândia e da Suécia planejam se reunir na semana de 16 de maio e depois anunciar publicamente seus planos de se inscrever para ingressar na aliança militar.

O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, se recusou a comentar, mas repetiu sua visão de longa data de que preferiria que a Finlândia e a Suécia fizessem escolhas semelhantes.

O jornal sueco “Aftonbladet” informou separadamente, citando fontes próximas aos gabinetes do governo sueco, que Estados Unidos e Reino Unido prometeram à Suécia uma maior presença militar, exercícios militares mais aprofundados e apoio “político forte” dos países da Otan durante um possível processo de candidatura à Otan.

O Ministério das Relações Exteriores sueco se recusou a comentar as reportagens de “Expressen” e “Aftonbladet”.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse há duas semanas, enquanto visitava sua colega sueca Magdalena Andersson, que esperava que a Finlândia tomasse sua decisão de solicitar adesão à Otan dentro de semanas.

Ameaça

Na semana passada, a Rússia fez ameaças veladas aos dois países.

“Nós demos os nossos avisos, tanto publicamente como pela via dos canais bilaterais; eles (os dois países) sabem disso, então não há surpresas. Eles foram informados sobre tudo, sobre o que (uma eventual adesão à Otan) vai acarretar”, disse Maria Zakharova, uma porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do governo da Rússia. As informações são da agência de notícias russa Tass.

Segundo ela, a Otan está tentando atrair os dois países: “Protegida pelos Estados Unidos, Bruxelas (uma referência à Otan) está puxando a Suécia e a Finlândia para dentro de suas estruturas”.

Os governos dos dois países passaram a considerar o ingresso na Otan após a ofensiva militar russa contra a Ucrânia.

