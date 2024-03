Geral “Fiquei sem reação”, diz nutricionista que denunciou empresário por passar a mão nas partes íntimas dela

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem aproveitou que ela estava saindo do elevador para tocar nas nádegas dela. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nutricionista que denunciou um empresário por crime de importunação sexual afirmou que sentiu “raiva, impotência e tristeza” ao ser tocada sem consentimento. Larissa Duarte se pronunciou pela primeira vez sobre o caso desde o dia do crime, em 15 de fevereiro, em entrevista à TV Verdes Mares, nessa terça-feira (19).

Imagens de câmeras de segurança do prédio comercial em Fortaleza (CE), onde a vítima trabalha, flagraram o momento em que o homem aproveitou que ela estava saindo do elevador para tocar nas nádegas dela. As câmeras também registraram a placa do carro utilizado pelo homem denunciado.

“Eu não acreditei naquela situação, eu estava num prédio comercial, terminando meu expediente, indo embora, em um prédio cheio de câmeras, e aconteceu isso”, comentou Larissa Duarte, nutricionista vítima do assédio.

“Eu chamei ele, num primeiro momento, de ‘louco’, fiquei sem reação, sem acreditar. Veio também o sentimento de raiva, de impotência, de tristeza por não estar segura em nenhum momento”, acrescentou.

Larissa registrou boletim de ocorrência sobre o caso na mesma data. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza investiga o caso como importunação sexual, que estabelece pena de três a seis anos de prisão em caso de condenação.

“Que ele pague pelo que fez e sirva de exemplo para outros homens não fazerem o que bem entenderem. É isso que quero passar para outras mulheres, para denunciar, expor a situação”, disse.

O homem denunciado é Israel Leal Bandeira, consultor em uma empresa de investimento. As redes sociais dele foram desativadas após a denúncia.

Em nota divulgada na segunda, a empresa disse que ele foi afastado. “O referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes”, diz a nota da empresa.

Por meio de vídeos, a vítima compartilhou o ocorrido, e as imagens tiveram grande circulação nas redes sociais. Nos relatos, a mulher contou que havia terminado de trabalhar quando pegou o elevador para deixar o prédio comercial.

O homem descia sozinho com ela no elevador. Quando a mulher estava saindo em direção ao estacionamento, ele a tocou. No vídeo, é possível ver que a vítima ainda conseguiu olhar para o agressor antes que as portas do elevador se fechassem.

“Quando aconteceu, fiquei em choque, sem acreditar. Xinguei, chutei o elevador na porta de fora, chorei, senti raiva, me senti impotente. Eu estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não bastou pra esse maníaco. E isso é o que acontece todos os dias (se não pior) com várias mulheres por aí”, escreveu em relato na rede social.

Em outro momento, as câmeras do prédio registraram o homem correndo pelo estacionamento em direção ao próprio carro. Segundo a vítima, ele estaria fugindo depois que ela começou a gritar devido ao ocorrido no elevador. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/fiquei-sem-reacao-diz-nutricionista-que-denunciou-empresario-por-passar-a-mao-nas-partes-intimas-dela/

“Fiquei sem reação”, diz nutricionista que denunciou empresário por passar a mão nas partes íntimas dela

2024-03-19