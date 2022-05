Esporte Flamengo é o único time de fora da Europa entre as 50 marcas de clubes mais valiosas do mundo

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

O valor atribuído ao Flamengo é quase o dobro do segundo colocado considerando apenas o top 10 entre equipes do Brasil. Foto: Marcelo Cortes/Flamengo O valor atribuído ao Flamengo é quase o dobro do segundo colocado considerando apenas o top 10 entre equipes do Brasil. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo é único clube fora da Europa presente no ranking das 50 marcas mais valiosas do futebol, de acordo com estudo anual da consultoria internacional de marcas Brand Finance.

O time carioca aparece na 49ª posição, com sua marca avaliada em 96 milhões de euros (R$ 493 milhões), logo à frente da Fiorentina, da Itália, avaliada em 95 milhões de euros (R$ 488 milhões), e atrás do Benfica, de Portugal, com sua marca estimada em 101 milhões de euros (R$ 519 milhões).

Celtic, da Escócia, 113 milhões de euros (R$ 581 milhões), Ajax, da Holanda, 182 milhões de euros (R$ 936 milhões), além de Benfica e Flamengo são os únicos que não atuam em uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), de acordo com o coeficiente da Uefa.

O valor atribuído ao Flamengo é quase o dobro do segundo colocado considerando apenas o top 10 entre equipes do Brasil, que tem o Palmeiras atrás do time rubro-negro, estimado em 52 milhões de euros (R$ 267 milhões).

Entre os cinco primeiros na lista brasileira aparecem também Grêmio (R$ 232 milhões), São Paulo (R$ 186 milhões) e Corinthians (R$ 147 milhões).

Feminino

Na briga pelo topo do Grupo H do Brasileiro Feminino Sub-20, o Internacional superou o Flamengo por 1 a 0 e se classificou para as semifinais da competição. A partida, válida pela segunda rodada da segunda fase, foi realizada na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP). Priscila, camisa 11, foi a autora do único gol do jogo.

O Flamengo começou a partida sem ter sofrido nenhum gol em todo o Brasileiro Feminino Sub-20, mas aos 2 minutos do segundo tempo, a atacante Tamara arrancou pela esquerda e cruzou para Priscila, que abriu o placar para o Internacional. Na reta final, a equipe carioca pressionou bastante, mas a defesa do Inter tirou o perigo nas chances que o Fla teve e confirmou a vitória.

Ex-flamenguista preso

O meia-atacante Erick Flores, do Clube do Remo, foi preso na noite da última segunda-feira, na cidade de Erechim, após a partida contra o Ypiranga-RS, pela Série C, por não pagamento de pensão alimentícia.

Revelado na base do Flamengo, Erick Flores, de 33 anos, foi titular na derrota do clube paraense por 2 a 1. Ele está no Leão Azul desde 2021, com 44 jogos e seis gols marcados até aqui.

Essa não é a primeira vez que Flores é detido por conta do atraso no pagamento de pensão alimentícia. Em 2020, durante treino pelo Volta Redonda, o atleta foi abordado por um oficial de Justiça para o cumprimento de mandado pela mesma situação.

