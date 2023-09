Esporte Flamengo oferece a Tite salário maior do que o da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

O treinador esteve à frente da seleção brasileira de 2016 a 2022. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Flamengo avançou nas tratativas com Tite após demissão de Jorge Sampaoli. Era uma das condições do ex-técnico da Seleção Brasileira para aceitar o rubro-negro. O veterano sempre deixou claro em toda sua carreira que não negocia com equipes que estão com contrato vigente a outros profissionais.

Já existe acordo verbal na maior parte dos pedidos do treinador. As partes discutem alguns termos do contrato, como multa rescisória e bônus por título, além de cláusulas que são consideradas secundárias na negociação. Foi apurado que Tite já acertou um salário de 2,6 milhões de reais por mês, o que será o maior salário da história do Clube para um técnico. E maior do que Tite ganhava como técnico da Seleção Brasileira.

O grande empecilho para o acerto de Tite com o Flamengo é que o treinador prometeu para a sua família que não trabalharia em nenhum clube no Brasil em 2023. Porém, os dirigentes rubro-negros afirmaram que estão confiantes de que irão conseguir convencer Tite a descumprir esse combinado.

O entorno do técnico já admite acerto imediato com o Flamengo. O clube segue otimista e já recebeu uma sinalização positiva do treinador para avançar nas tratativas, mas trata com normalidade e não tem pressa. Tendência é de que tudo seja oficial nos próximos dias. Não existe nenhuma possibilidade de um acordo para 2024 e sim, para iniciar de forma imediata.

O treinador ex-seleção chegou de viagem essa semana e está no Rio, onde já teve contato com a diretoria do Flamengo. Seu empresário, Gilmar Veloz, é quem centraliza as negociações finais. O agente é minucioso e reservado sobre o que é conversado.

Cleber Xavier, fiel escudeiro, e Matheus Bachi, filho de Tite, também estão no Rio, e aguardam em silêncio o desfecho do acordo, sem descartar a quem pergunta sobre a possibilidade. O preparador físico Fábio Mahseredjian, braço direito do treinador, também desconversa sobre o futuro, em compasso de espera, mas é nome praticamente certo na comissão técnica.

A diretoria entende que é preciso ter um nome de peso como Tite não apenas para recuperar a equipe no Brasileiro e garantir vaga na Libertadores do ano que vem, mas para voltar a ganhar títulos.

Sampaoli ganhava menos

O maior valor pago pelo clube carioca foi para Sampaoli, que custava mensalmente 2 milhões de reais. Na Seleção Brasileira, Tite recebia 1,6 milhões de reais.

Sampaoli estava pressionado no cargo há algumas semanas, e muitas alas do Flamengo já queriam a sua demissão. O presidente Rodolfo Landim era o único que defendia a permanência do argentino nas finais da Copa do Brasil, mas com a perda do título sua sobrevivência ficou inviável.

Além da multa de aproximadamente 9,5 milhões de reais ao argentino, o clube rubro-negro também tem que pagar rescisão aos seis integrantes da comissão técnica de Sampaoli, que também não continuam no Flamengo.

