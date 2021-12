Geral Florianópolis cancela show com queima de fogos na virada do ano

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Show de fogos de artifício em Florianópolis na virada de 2019 para 2020. (Foto: Cristiano Andujar/PMF/Divulgação)

O prefeito de Florianópolis (SC), Gean Loureiro anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), o cancelamento da queima de fogos na capital catarinense. A decisão leva em conta o surgimento da nova variante Ômicron e a impossibilidade de o município conseguir fazer uma fiscalização em toda a orla bem como o rastreio de possíveis contaminados.

De acordo com a Prefeitura, o cancelamento é unicamente no evento promovido pela administração municipal e não para eventos privados, desde que estes ambientes sigam o protocolo de evento seguro, com a cobrança de passaporte para eventos com mais de 500 pessoas.

“O cancelamento da queima de fogos é um passo cauteloso, como temos dado desde o começo da pandemia. Estamos evitando dar um passo à frente para não ter que recuar no futuro com novas restrições. Queremos manter as conquistas até aqui”, comenta o prefeito Gean Loureiro.

De acordo com Loureiro, o cancelamento não trará prejuízo para a prefeitura, já que nenhum contrato havia sido firmado para o evento. Segundo a prefeitura, os recursos que estavam direcionados para os fogos já estão destinados para projetos sociais.

A decisão do cancelamento ocorreu durante uma reunião com membros das secretarias de Turismo, Saúde, Cultura e Segurança Pública.

Uma avaliação com as agências de turismo, segundo o prefeito, mensurou que o cancelamento não impacta no setor, já que os hotéis estão com reservas esgotadas.

Em outubro, Florianópolis já havia anunciado que não iria realizar a tradicional festa com shows e público na Beira-Mar Norte para evitar grandes aglomerações.

As comemorações do Ano Novo também foram canceladas pela gestão municipal em 2021 por conta da pandemia. Na última virada com a tradicional programação, em 2020, houve a queima de fogos na ponte Hercílio Luz e shows musicais em duas estruturas.

Nas últimas semanas, a prefeitura realizou eventos de teste, com controle de público e obrigatoriedade da vacinação. Em 7 de dezembro, cerca de 200 músicos participaram da orquestra de baterias no centro da cidade.

No domingo (19), foi realizado um desfile de Natal na Ponte Hercílio Luz. Para a segurança do público, duas mil pessoas tiveram acesso às passarelas da estrutura. O restante do público acompanhou o evento em telões espalhados na região. As informações são da prefeitura de Florianópolis e do portal de notícias G1.

