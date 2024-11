Grêmio Fora de casa, Grêmio perde por 1 a 0 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Derrota mantém o Tricolor gaúcho em 11º lugar na tabela, com 39 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Jogando fora de casa na noite dessa sexta-feira (8), o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o vice-líder Palmeiras, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Tricolor gaúcho em 11º lugar na tabela, com 39 pontos. No dia 20, após a “Data-Fifa” (pausa para partidas do calendário internacional), a equipe do técnico Renato Portaluppi receberá o Juventude na Arena.

O primeiro tempo teve domínio do Palmeiras, mas com apostou em uma formação com mudanças e ofensiva. Aos 6 minutos, Felipe Anderson acertou a trave em tentativa de cruzamento após falha de Marchesín. Na sequência, o dono da casa teve boa chance com cabeçada de Gustavo Gómez, mas o goleiro do Grêmio praticou uma bela defesa.

A melhor chance gremista veio com Villasanti, que conseguiu ótima jogada individual, invadiu a área e teve finalização bloqueada por Murilo.

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou mais elétrico e exigiu muito do goleiro Marchesín, que fez grandes defesas e protagonizou um bom duelo com Estêvão.

Após muitas tentativas, marcou após Dudu fazer jogada pela esquerda, cortar pra dentro, chutar, Marchesín espalmar e, no rebote, Estêvão aparecer de forma oportunista para abrir o placar.

Depois disso, o Palmeiras ainda seguiu com domínio, mas não estava calibrado o suficiente para aproveitar as chances. Portanto, o jogo terminou com a vitória magra da equipe paulista por 1 a 0.

Agora, a equipe gaúcha torce contra o Criciúma e por um empate entre Vitória e Corinthians para se manter em 11º lugar e dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. No pior dos cenários no complemento da rodada, a distância para a zona de rebaixamento, que é de cinco pontos, pode cair para apenas dois.

Ficha técnica

– Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Caio Paulista (Mayke), Aníbal Moreno, Maurício (Richard Ríos), Raphael Veiga (Zé Rafael), Estêvão, Rony (Flaco López) e Felipe Anderson (Dudu). Técnico: Abel Ferreira.

– Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo, Villasanti, Dodi (Monsalve), Edenílson (Pepê), Soteldo (Nathan Fernandes), Braithwaite (Diego Costa) e Aravena (Cristaldo). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por auxílio Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa).

