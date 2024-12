Colunistas Forbes coloca Francisco Turra entre as dez personalidades que têm influenciado o agro brasileiro nos últimos 10 anos

Por Flavio Pereira | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Personalidade atuante no agro brasileiro, Francisco Turra é mais uma vez reconhecido pela liderança e influência no setor. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, atual presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), está entre as 10 personalidades, pensadores e lideranças que têm influenciado o agro brasileiro nos últimos 10 anos, segundo a Forbes Agro. Em 2018, Turra já integrou a lista das “100 Personalidades mais Influentes do Agronegócio”, publicada pela revista Dinheiro Rural. Desta vez, a lista elaborada pela Forbes Agro avaliou programas de IA generativa e filtrou os que mais se repetem em buscas consecutivas e com vários modelos de prompts, que são instruções ou comandos utilizados para orientar sistemas de IA. A Forbes Agro após avaliar os nomes, considera “difícil discordar das buscas de IA, pelo que essas personalidades têm contribuído para o setor, servindo como homenagem em um ano desafiador no agro, mas que também trazem aprendizados, muitos deles inspirados por essas lideranças em suas áreas de atuação”.

Sobre Francisco Turra

Na quarta posição, Francisco Turra é descrito pela Forbes Agro como “uma das figuras mais influentes do agronegócio brasileiro, especialmente no setor de proteínas animais. No cargo de presidente entre os anos de 2014 e 2021, foi fundamental na consolidação da hoje poderosa Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), ao liderar a expansão das exportações brasileiras de carnes de frango e suínos para mercados chave como China e Oriente Médio.

Turra sempre foi um expert em seu trabalho diplomático junto a governos e empresas estrangeiras. Não por acaso, continua participando de conselhos e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor agroindustrial e a promoção da sustentabilidade.”

Os nomes que integram a lista da Forbes Agro:

1. Alysson Paulinelli (in memorian)

2. Gilberto Tomazoni

3. Roberto Rodrigues

4. Francisco Turra

5. André Pessoa

6. Antônio Jorge Camardelli

7. José Luiz Tejon Megido

8. José Graziano da Silva

9. Marcos Jank

10. Marcos Fava Neves

“Povo não compra dólar”, mas moeda já afeta com força, preços dos alimentos

Apesar do presidente Lula ter afirmado que “o povo não compra dólar”, no mundo real o repasse da desvalorização da moeda brasileira para os preços ao consumidor está ainda mais forte, avaliam especialistas, afetando o custo dos alimentos.

O repasse do câmbio foi mencionado pelo Banco Central na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, que elevou a Selic para 12,25% ao ano e indicou mais dois aumentos de 1 ponto porcentual. No texto, o colegiado citou que o repasse “aumenta quando a demanda está mais forte, as expectativas estão desancoradas ou o movimento cambial é considerado mais persistente”.

Equipe de Lula chefiada pelo atual diretor da PF sabia antecipadamente do 8 de janeiro, diz a Folha

Com base em uma série de relatórios secretos a que teve acesso, a Folha de S. Paulo revelou que a equipe de segurança de Lula sabia tudo sobre 8 de janeiro. A equipe de segurança pessoal de Lula, segundo os relatórios, foi avisada do que iria acontecer, inclusive o Delegado Andrei Rodrigues, que na época chefiava a segurança de Lula e que se tornou depois o chefe da Policia Federal.

Relatórios desmentem afirmações da Polícia Federal sobre 8 de janeiro

A Folha de S. Paulo, divulgou trechos do que seriam relatórios da Abin produzidos ainda em dezembro daquele ano e enviados à equipe de segurança de Lula. Essa informação contida nos relatórios, desmente afirmações da Polícia Federal (PF) de que não tinha recebido informações precisas antecipadas sobre os atos que culminaram no 8 de janeiro.

Ronaldo Nogueira: “votamos pelo fim do seguro DPVAT”

O ex-ministro do Trabalho e deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) falou da importância de a Câmara ter concluído a votação do pacote da reforma fiscal: “votamos a Reforma fiscal que trata do novo regime fiscal, com o objetivo de dar sustentabilidade econômica ao Brasil com vista ao seu crescimento, para geração de empregos”, explicando que “também votamos a emenda aglutinativa 56/2024 para revogar a lei que criou o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), o antigo DPVAT”. Ronaldo Nogueira destacou que a aprovação da lei que revogou o antigo DPVAT, por 444 votos a favor e 16 contrários foi uma das medidas importantes votadas pela Câmara dos Deputados, mas lamenta que embora tenha votado pela sua revogação, seu nome figura numa lista colocando-o entre os deputados que votaram pela manutenção do DPVAT. Ele considera esta lista “uma fake news, que evidencia má fé ou ignorância de quem a produziu.”

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/forbes-coloca-francisco-turra-entre-as-dez-personalidades-que-tem-influenciado-o-agro-brasileiro-nos-ultimos-10-anos/

Forbes coloca Francisco Turra entre as dez personalidades que têm influenciado o agro brasileiro nos últimos 10 anos

2024-12-23