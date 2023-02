Polícia Força-tarefa dos desmanches recolhe mais de 100 toneladas de sucata irregular em Xangri-Lá

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Estabelecimento vistoriado tinha peças de veículos com numeração suprimida. Foto: Anelize Sampaio/Ascom SSP Foto: Anelize Sampaio/Ascom SSP

Durante a semana, a força-tarefa dos desmanches desencadeou a 106ª edição da Operação Desmanche, no município de Xangri-Lá. Um estabelecimento, que não estava em conformidade com a Lei dos Desmanches, foi interditado, e mais de 100 toneladas de sucata automotiva foram recolhidas.

No local foram encontradas carcaças de automóveis armazenadas de forma irregular, além de peças de veículo com a identificação suprimida. O coordenador da força-tarefa, major Jeferson Eroni, destaca a importância dessas ações no combate aos furtos e roubos de veículos, bem como da receptação de peças sem procedência.

“Buscamos reforçar as ações para mostrar à sociedade o empenho das forças de segurança no combate ao comércio ilegal de peças automotivas. A fiscalização constante estimula os comerciantes a regularizar a situação junto ao Detran e adquirir apenas peças com procedência comprovada”, relata.

A Operação Desmanche é uma das estratégias integradas desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) para o combate ao crime e se encaixa nas premissas do Programa Transversal e Estruturante da Segurança Pública (RS Seguro).

Desde a criação do programa, a redução em roubos de veículos é constante. Entre 2019 e 2022, 41.305 veículos deixaram de ser roubados no Rio Grande do Sul. Enquanto no período pré-implantação do RS Seguro mais de 69 mil automóveis foram roubados no estado (2015 a 2018), com a iniciativa esse número caiu para 28.427, uma redução de 59%.

