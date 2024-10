Mundo Forças israelenses invadem hospital de Gaza; ataques causaram 72 mortes

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Pacientes são tratados no chão devido a lotação no hospital Kamal Adwan, no Norte de Gaza. (Foto: Reprodução/X @DrTedros)

O Hospital Kamal Adwan, um dos três hospitais que continuam funcionando parcialmente no norte da Faixa de Gaza, foi invadido pelo exército de Israel na madrugada dessa sexta-feira (25). Autoridades de saúde do enclave palestino afirmam que militares dispararam contra a instalação e atingiram o setor de oxigênio, arriscando a vida de 150 feridos e 14 recém-nascidos internados na UTI da unidade de saúde.

De acordo com a emissora catari Al Jaazera, a equipe médica, pacientes, feridos e refugiados foram levados para o pátio do hospital e ordenados a deixar o edifício. O exército israelense também realizou prisões em massa de homens que estavam refugiados no prédio.

As forças israelenses se retiraram de um complexo hospitalar no norte de Gaza nesse sábado (26), um dia após invadi-lo. O Ministério da Saúde do enclave palestino afirmou que as tropas haviam detido dezenas de funcionários médicos do sexo masculino e alguns dos pacientes.

Os médicos disseram que pelo menos 44 dos 70 integrantes da equipe do hospital haviam sido detidos pelo Exército de Israel. Mais tarde, disseram que o Exército havia liberado 14 deles, incluindo o diretor do hospital.

Um porta-voz militar israelense não quis comentar o relato do hospital. Na sexta-feira, o Exército israelense disse que operou na área do hospital com base em informações de inteligência “sobre a presença de terroristas e infraestrutura terrorista” no local.

Os médicos disseram que pelo menos duas crianças morreram dentro da unidade de terapia intensiva depois que o fogo israelense atingiu os geradores e a estação de oxigênio na instalação na sexta-feira.

A equipe médica recusou as ordens do Exército israelense para esvaziar o hospital ou deixar seus pacientes sem assistência. Antes da invasão do Exército, os médicos disseram que pelo menos 600 pessoas estavam no hospital, incluindo pacientes e seus acompanhantes.

“A segurança e a vida dos pacientes que foram deixados dentro do Hospital Kamal Adwan sem equipe médica e sem a medicação tão necessária estão em risco agora”, disse Marwan Al-Hams, do Ministério da Saúde.

Três enfermeiras ficaram feridas durante o ataque e três veículos de ambulância foram destruídos, informou o ministério.

Ataques

A invasão ao hospital ocorreu ao mesmo tempo em que três ataques deixaram pelo menos 72 mortos na Faixa de Gaza desde quinta-feira à noite. Segundo o Ministério da Saúde do enclave palestino, um ataque a casas na cidade de Khan Younis, no sul, matou pelo menos 38, muitas delas mulheres e crianças.

Outro ataque atingiu três casas na cidade vizinha de Beit Lahiya, em Gaza, matando 25 pessoas e ferindo dezenas de outras. Mais tarde, um ataque aéreo israelense matou nove pessoas no campo de Shati na Cidade de Gaza. Desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra na Faixa de Gaza, 42.847 pessoas foram mortas e há 100.544 feridos no enclave palestino.

