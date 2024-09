Fórmula 1 Fórmula 1: Leclerc brilha com parada única e enlouquece torcida da Ferrari com vitória no GP da Itália

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Monegasco largou da quarta colocação e ganhou ritmo ao longo da prova. (Foto: Getty Images)

Exatos cinco anos depois de sua primeira vitória no Circuito de Monza, Charles Leclerc voltou a colocar a Ferrari no topo do pódio na casa da escuderia. Largando do quarto lugar neste domingo, o monegasco venceu o GP da Itália desbancando a McLaren, e segurando um veloz Oscar Piastri nas últimas voltas. Lando Norris, pole position, completou o pódio chegando em terceiro lugar.

Essa foi a 20ª vitória da escuderia de Maranello na pista e a segunda de Leclerc em 2024, encerrando mais um jejum do time italiano em casa. Na primeira conquista, em 2019, o piloto também quebrou uma seca que perdurava desde 2010, quando Fernando Alonso pôs a Ferrari no topo em Monza.

Como nas últimas provas, a McLaren seguiu protagonizando a corrida; desta vez, porém, enfrentou a concorrência de uma Ferrari que ganhou força de maneira progressiva ao longo da disputa. Leclerc ganhou a liderança de forma definitiva com o segundo pit stop do então líder Piastri na volta 39.

Antes, porém, ele seguiu perto dos líderes e apesar de sofrer um undercut de Norris na primeira janela de pit stops, na 15ª volta, o ritmo permitiu que o monegasco ameaçasse o rival e forçasse outra parada do britânico, afastando-o das primeiras posições. Originalmente pole, Lando ainda sofreu com a alta degradação de seus pneus, comprometendo sua velocidade.

Apesar do dia ruim, Max Verstappen segue líder do campeonato, com 62 pontos sobre Lando Norris – antes, ele tinha 70. No Mundial de construtores, a RBR resistiu por mais um fim de semana: mas a diferença de 40 pontos para a vice-líder McLaren despencou para apenas oito.

Norris não foi o único a deixar Monza com mais o que lamentar do que celebrar: a RBR tentou lutar mas se contentou com um sexto lugar de Max Verstappen e um oitavo para Sergio Pérez, em dia marcado até por um raro erro no pit stop da hexacampeã de construtores. O holandês não vence há seis corridas.

A corrida também marcou a estreia de Franco Colapinto na Williams. Ocupando a vaga de Logan Sargeant, o argentino se tornou o primeiro piloto do país na F1 em 23 anos, e chegou em 12º lugar.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP do Azerbaijão em 15 de setembro, etapa válida como a 17ª desta temporada.

