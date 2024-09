Fórmula 1 Fórmula 1: Lewis Hamilton compara carro a uma sauna no GP da Itália: “Ridiculamente quente”

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O piloto Lewis Hamilton saiu feliz com o desempenho da Mercedes na pista. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líder do segundo treino livre do GP (Grande Prêmio) da Itália de Fórmula 1, realizado nessa sexta-feira (30), o piloto Lewis Hamilton saiu feliz com o desempenho da Mercedes na pista, mas profundamente incomodado com o calor dentro do cockpit. O inglês, que reclamou algumas vezes pelo rádio, comentou o desconforto em entrevista logo após o TL2 e comparou a sensação de estar dentro do carro a uma sauna.

“Estava ridiculamente quente no carro, não sei exatamente o motivo”, disse Hamilton. “Acho que pode ser alguma coisa com os radiadores, provavelmente havia algum vazamento de ar quente. Estava muito quente, foi como sentar em uma sauna sem usar shorts”, disse Hamilton.

Desempenho positivo

Sobre o desempenho da Mercedes, porém, Hamilton saiu bastante positivo. Com o carro se comportando bem desde o início, a única preocupação do inglês foi com a granulação proporcionada pelo novo asfalto, que foi recapeado em Monza. Assim, alguns ajustes foram necessários entre TL1 e TL2.

“Foi um dia bom, as coisas em geral correram bem, obviamente o novo asfalto foi um pouco desafiador. Mas o carro esteve bem desde o início. No TL1, havia muita granulação, houve um sofrimento com os pneus. Mas fizemos algumas mudanças no intervalo, e o carro ficou melhor na segunda atividade”, apontou o piloto.

Acerto fundamental

Por fim, o britânico afirmou que o trabalho a ser feito no acerto do carro será fundamental para o fim de semana. A Mercedes já cometeu alguns equívocos na temporada ao configurar o monoposto, e Hamilton destacou a importância de não deixar isso se repetir na Itália.

“Ainda há trabalho a fazer em algumas áreas e nas jornadas longas para que possamos ir até o fim. Acho que esse é o desafio. O trabalho no simulador, lá na fábrica, será muito importante. E precisamos ser cuidadosos para não colocar o carro em uma situação ruim com o acerto, como já fizemos”, finalizou Hamilton.

Neste sábado (31), o terceiro treino livre abre o dia às 7h30min, seguido pela classificação, às 11h. Por fim, neste domingo (1º), os pilotos disputam a corrida em Monza a partir das 10h. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1

https://www.osul.com.br/formula-1-lewis-hamilton-compara-carro-a-uma-sauna-no-gp-da-italia-ridiculamente-quente/

Fórmula 1: Lewis Hamilton compara carro a uma sauna no GP da Itália: “Ridiculamente quente”

2024-08-30