15 de setembro de 2024

Piastri superou o pole position Charles Leclerc e segurou o monegasco para vencer o GP. (Foto: Getty Images)

Se o triunfo na Hungria foi agridoce pelas ordens de equipe da McLaren, Oscar Piastri pode comemorar sem reservas desta vez: ele superou o pole position Charles Leclerc e segurou o monegasco para vencer o GP do Azerbaijão, nesse domingo (15). George Russell chegou em terceiro lugar em pódio herdado após Sergio Pérez bater com Carlos Sainz na penúltima volta. A conquista selou ainda a liderança da McLaren no campeonato de construtores, desbancando a RBR.

A corrida se deu inicialmente, como uma disputa entre Leclerc, Piastri e Pérez, que superou Sainz na largada. Mas a tentativa mal sucedida de undercut do piloto da RBR o deixou fora da batalha que os pilotos à frente travavam.

Piastri assumiu a liderança na 20ª volta e seguiu sob pressão do ferrarista – a diferença entre eles chegou a apenas 0s3, mas cresceu nas voltas finais quando Leclerc tornou-se caça de Pérez. O monegasco conseguiu repelir o rival, o que abriu caminho para Sainz passá-lo; porém, cercando o mexicano. Aí, Checo encostou na roda traseira esquerda do espanhol e eles bateram.

E a crise na agora vice-líder RBR se intensificou: Max Verstappen largou em sexto lugar e moveu-se pouco, terminando a corrida na mesma posição depois de uma briga perdida com Norris – este, pontuando ao chegar em quarto após largar em 17º. Já o tricampeão não vence há sete corridas, seu maior jejum desde 2019.

A McLaren é a nova líder do campeonato de construtores da F1, com 20 pontos de vantagem sobre a agora vice-líder RBR. No campeonato de pilotos, porém, Max Verstappen segue na ponta; sua diferença para Norris é de 59 pontos.

A F1 retorna no próximo fim de semana em 22 de setembro com o GP de Singapura. A prova é válida como a 18ª etapa da temporada 2024. Veja o calendário.

Corrida

Leclerc tomou distância de Piastri. Atrás dele, porém, Pérez conseguiu passar Sainz com facilidade na primeira curva para assumir o terceiro lugar da prova. No fundo do grid, quem fez uma boa largada foi Norris: de 16º, ele ganhou três posições, aparecendo em 13º; o britânico da McLaren já havia sido beneficiado com a saída de Hamilton do top 10.

O veterano da Mercedes teve que largar do pit lane porque trocou de motor; ele surgiu em 19º na primeira volta. Lance Stroll, que havia começado em 13º, sofreu um furo de pneu e visitou os boxes já na segunda volta.

Leclerc ampliou sua vantagem sobre Piastri para 2s6 nas dez voltas iniciais e a dobrou posteriormente, enquanto o australiano tentava afastar-se de Pérez. O mexicano tentou um undercut visando o segundo lugar e visitou os boxes na 13ª volta; a ameaça fez a McLaren acionar Norris, que conseguiu entrar na zona de pontuação em oito voltas. Três giros depois, Piastri foi chamado.

O australiano parou no momento certo e retornou na pista metros à frente de Pérez. No giro seguinte, foi a vez de Leclerc trocar os pneus. As posições se reestabeleceram com o monegasco na ponta, com 0s8 sobre Piastri: na abertura da 20ª volta, na curva 1, o piloto da McLaren ultrapassou o rival e assumiu a liderança, repelindo uma tentativa de retaliação no giro seguinte.

Leclerc precisou administrar também a pressão de Pérez a meio segundo dele. Apesar de conseguir uma folga até metade da corrida, Checo voltou a estar a menos de 1s dele nas últimas dez voltas. A três giros da bandeirada, os pneus traseiros do monegasco cederam e o rival da RBR encostou de vez.

Era a brecha que Pérez precisava para o bote, o que aconteceu na penúltima volta. Leclerc, porém, defendeu-se e isso abriu caminho para que Sainz, quarto colocado até então, o seguisse. O espanhol fechou demais o rival da RBR, que não evitou a colisão e o acertou na roda dianteira esquerda. Para não chamar o safety car à pista, a direção de prova acionou o carro de segurança virtual.

Russell foi ultrapassado por Verstappen na largada e caiu para quinto lugar; na volta 13, visitou os boxes com o holandês e voltou fora da zona de pontuação, em 12º. O piloto da Mercedes entrou no top 10 com os pit stops subsequentes dos rivais à frente e ficou em oitavo, preso por parte da prova atrás de Verstappen.

Na penúltima volta, Sergio Pérez tentou ultrapassar Charles Leclerc, que conseguiu se defender. Carlos Sainz, que estava na quinta posição, aproveitou uma brecha e se colocou na disputa. Entretanto, Pérez e Sainz colidiram e tiveram que abandonar a prova.

Na reta final, Charles Leclerc tentou ultrapassar Oscar Piastri diversas vezes, mas o australiano se defendeu bem e assegurou a vitória no GP do Azerbaijão.

Fórmula 1: Oscar Piastri vence o GP do Azerbaijão

