Acontece Fórum debate crescimento econômico na região central do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O próximo debate virtual, no dia 01 de outubro, vai abordar a região noroeste e missões do estado. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sexta edição do Seminário Competitividade pelo Rio Grande, Juntos para Recomeçar aconteceu nesta última quinta-feira (24). O evento virtual de ontem discutiu a retomada do crescimento econômico gaúcho na região central do estado.

A comunicadora Vera Armando e o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, mediaram o debate que contou com a presença dos prefeitos de Tupanciretã, Carlos Augusto Brum de Souza e de Agudo, Valério Vili Trebien. Representando o setor acadêmico, estava o reitor da Unicruz, Fábio Dal-Soto. Segundo os convidados, o agronegócio merece ter uma atenção maior do que já está tendo, pois a recuperação do estado depende dos produtores rurais.

O agronegócio é a fonte de riqueza para o nosso município e para o nosso estado. Então, nós entendemos que através do agronegócio nós daremos a volta por cima na competitividade no nosso estado”, disse o prefeito de Tupanciretã, Carlos Augusto Brum de Souza.

O prefeito de Agudo, Valério Vili Trebien, complementou: “A nossa economia aqui alicerçada na economia primária, principalmente da cultura do arroz, do tabaco, da agricultura familiar e também já entrando na produção de soja e de leite, essas são alternativas de renda que fazem com que o município tenha se desenvolvido nos últimos anos”.

Também participaram do evento, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Elton Doeler, o presidente da CCGL, Caio Cezar Fernandez Vianna e o vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, Ireneu Orth. O próximo debate virtual, no dia 01 de outubro, vai abordar a região noroeste e missões do estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece