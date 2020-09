Acontece Governo Federal repassa R$ 25,8 milhões para construção da barragem no Arroio Jaguari

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e com o apoio do senador Luis Carlos Heinze (Progressistas/RS) e do deputado federal Alceu Moreira (MDB/RS), repassou mais de R$ 25,8 milhões para a construção da barragem no arroio Jaguari, localizado em São Gabriel, que vai atender municípios da Fronteira-Oeste e Campanha afetados sistematicamente pela estiagem no Rio Grande do Sul.

A iniciativa vai possibilitar o abastecimento urbano para mais de 40 mil pessoas, além de garantir a irrigação em propriedades rurais locais dos municípios de Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel. A obra está sob responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é que, com a realização de contenções que fazem parte da obra da barragem, as águas, no período das cheias, sejam preservadas e mantidas na região para que as famílias locais sejam abastecidas.

“Além disso, o volume remanescente será usado como vetor de desenvolvimento, por meio do suprimento de água para um extenso perímetro de irrigação. Esta utilização permitirá a eliminação das perdas recorrentes dos produtores, ocasionadas pela falta de água”, aponta o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. “Isso possibilitará que os produtores rurais permaneçam no campo e tenham novos horizontes para a colheita”, destaca.

O projeto está situado na região do Suspiro, que compreende os municípios de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. A bacia de contribuição tem uma superfície aproximada de 532 quilômetros quadrados. No total já foram repassados pelo governo federal mais de R$ 98 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece