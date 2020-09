Acontece Programa BanriClube passa a oferecer transferência de pontos online

24 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O Banrisul lançou uma novidade que vai dar mais liberdade e autonomia aos clientes participantes do programa de recompensas exclusivo dos cartões de crédito emitidos pelo Banco. A partir desse mês, a transferência de pontos para os programas de milhagens das companhias aéreas pode ser realizada diretamente no site do BanriClube, sem a necessidade de ligar para a Central de Atendimento.

Para fazer a transação, é só acessar o site, efetuar o login e clicar no menu Milhas. No espaço, o usuário pode selecionar o programa de milhagens desejado e escolher a quantidade de pontos que pretende transferir. Após a confirmação, os pontos estarão disponíveis no programa escolhido em até 24 horas.

De acordo com a diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais do Banco, Claíse Rauber, a novidade auxilia na fidelização dos clientes: “os benefícios oferecidos pelos programas de fidelidade são fatores decisivos na aquisição, utilização e manutenção dos cartões de crédito. Temos direcionado nossos esforços para fazer com que o BanriClube seja cada vez mais vantajoso aos seus participantes”.

A transferência mínima para os programas Smiles e Tudo Azul é de 5 mil pontos; já para o Latam Pass, a solicitação deve ser de, no mínimo, 7 mil pontos; em todos os casos, apenas múltiplos de 1.000. Uma vez realizada, a operação não poderá ser cancelada.

O acesso ao BanriClube, bem como a transferência de pontos, pode ser feito pelo aplicativo Banrisul Digital, na opção Meus Cartões de Crédito.

