Além das imagens, os pesquisadores da Nasa analisaram o nível de ruído gerado pelo XB-1. Foto: Nasa/Divulgação

A Nasa divulgou uma imagem que registrou o momento exato em que a barreira do som foi quebrada no dia 10 de fevereiro. O feito ocorreu durante o segundo voo do XB-1, o primeiro jato supersônico civil dos Estados Unidos, que atingiu velocidades superiores a Mach 1.

Equipes da agência espacial norte-americana usaram a técnica de fotografia de Schlieren para capturar as ondas de choque ao redor da aeronave da Boom Supersonic enquanto ela cortava os céus. A tecnologia permite visualizar perturbações no ar causadas pelo deslocamento a velocidades supersônicas.

“Esta imagem torna o invisível visível”, afirmou Blake Scholl, fundador e CEO da Boom Supersonic, em comunicado à imprensa.

Para registrar as imagens, o piloto-chefe de testes da Boom, Tristan “Geppetto” Brandenburg, posicionou o XB-1 com precisão sobre o Deserto de Mojave, no momento exato em que sobrevoava o sol. A equipe da Nasa então utilizou telescópios terrestres equipados com filtros especiais para detectar as distorções do ar causadas pelo voo supersônico.

Sem estrondo sônico

Além das imagens, os pesquisadores da Nasa analisaram o nível de ruído gerado pelo XB-1. Segundo a Boom, os dados coletados indicam que nenhum estrondo sônico audível atingiu o solo durante o voo.

Minimizar o impacto sonoro tem sido um dos principais desafios na retomada das viagens aéreas supersônicas. O barulho intenso causado pelos estrondos sônicos levou governos a restringirem esse tipo de voo sobre áreas densamente povoadas, permitindo-os apenas sobre o oceano.

A ausência de um estrondo perceptível ao solo pode ser um passo importante para mudar essa realidade. “Isso abre caminho para voos de costa a costa até 50% mais rápidos”, destacou Scholl.

No dia 28 de janeiro deste ano, o XB-1 realizou seu primeiro voo supersônico. A aeronave é um protótipo do Overture, o futuro avião comercial supersônico da Boom, que já conta com 130 pedidos e pré-encomendas de companhias como American Airlines, United Airlines e Japan Airlines.

O aguardado retorno

Já se passaram quase 55 anos desde que o Concorde, icônico jato supersônico comercial, rompeu a barreira do som pela primeira vez em 25 de março de 1970. No entanto, há mais de duas décadas, desde o voo final do Concorde em novembro de 2003, que os voos comerciais supersônicos deixaram de existir.

Diversas empresas têm tentado desenvolver uma nova geração de aeronaves supersônicas, enquanto os últimos Concordes permanecem como peças de museu no Reino Unido, nos EUA e na França. Até agora, nenhuma iniciativa obteve sucesso comercial.

A Boom Supersonic, porém, mantém suas ambições elevadas. Em entrevista à CNN no ano passado, Blake Scholl afirmou que acredita na substituição dos aviões comerciais convencionais por modelos supersônicos dentro de algumas décadas.

“Acredito firmemente no retorno das viagens aéreas supersônicas e, no futuro, em sua popularização para todas as rotas. Mas isso não acontece da noite para o dia”, disse Scholl, em março de 2024.

O plano da Boom é colocar o Overture em operação antes do final da década. A aeronave será capaz de transportar entre 64 e 80 passageiros a Mach 1,7, aproximadamente o dobro da velocidade dos aviões comerciais convencionais.

