Saúde França registra 1º caso de transmissão de varíola dos macacos para um cachorro

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

O cachorro desenvolveu as lesões cutâneas e na mucosa anal. (Foto: Reprodução/The Lancet)

Um estudo publicado na revista científica “The Lancet” apresentou o primeiro caso de um cachorro infectado pela varíola dos macacos. O caso foi registrado na França. A hipótese é de que ele tenha contraído a doença de seus donos.

De acordo com o relato do caso publicado na semana passada, os tutores do animal são dois homens. O casal homossexual, que não tem uma relação monogâmica, dormia junto com o cachorro. O pet desenvolveu as lesões 12 dias depois de seus donos. Da raça galgo italiano, o animal é um macho de quatro anos de idade. Ele apresentou lesões muco cutâneas, incluindo pústulas no abdômen e uma ulceração anal fina.

De acordo com os cientistas, o vírus que infectou um dos pacientes era 100% compatível geneticamente com o do cão. Os pesquisadores relatam que os tutores evitaram que o cão entrasse em contato com outros animais de estimação ou humanos desde o início de seus próprios sintomas.

Em países onde a varíola dos macacos é endêmica, apenas animais selvagens (roedores e primatas) foram vetores de transmissão do vírus da varíola dos macacos.

Até então, a infecção entre animais domésticos nunca havia sido relatada. No entanto, nos EUA já foi registrada a transmissão do vírus em cães da pradaria, uma espécie de roedor, e na Europa, em primatas em cativeiro que tiveram em contato com animais infectados importados.

Ainda de acordo com os pesquisadores, a descoberta fomenta o debate sobre a necessidade de isolar animais de indivíduos que testaram positivo para a doença.

Doença

A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox, que pertence à mesma família (poxvírus) e gênero (ortopoxvírus) da varíola humana. A varíola humana, no entanto, foi erradicada do mundo em 1980, e era muito mais letal. A taxa de letalidade histórica da varíola dos macacos, antes do atual surto, era considerada na faixa de 3% a 6%. O primeiro caso foi detectado em humanos em 1970.

As complicações são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico. Quadros graves estão relacionados ao surgimento de pneumonia, sepse, encefalite (inflamação do cérebro) e infecção ocular, que pode até levar à cegueira.

Os sintomas mais clássicos associados à varíola dos macacos são: febre, dor de cabeça e dores no corpo, dor nas costas, calafrios, cansaço, feridas na pele (erupções cutâneas) e gânglios inchados (que comumente precedem a erupção característica da doença).

As erupções na pele, que passam por diferentes fases. Elas começam vermelhas e sem volume, depois ganham volume e bolhas, antes de formar as cascas. Essas feridas são diferentes das vistas na catapora, sarna, sífilis, herpes e outras doenças.

