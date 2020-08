As autoridades francesas informaram nesta quarta-feira (26) que o país registrou 5.429 novos casos de coronavírus (Sars-CoV-2) no período de 24 horas, o número mais alto desde o fim do isolamento social, em maio. Ao todo, desde o início da pandemia, a França contabiliza 253.587 casos positivos da Covid-19.

A quantidade de vítimas, no entanto, não foi atualizada devido a uma “falha” que afetou o sistema de contagem, de acordo com as autoridades sanitárias. Apesar disso, a Universidade Johns Hopkins revela que o país tem um total de 30.549 mortes.

O prefeito de Marselha, segunda maior cidade da França, no litoral sul, anunciou que bares e restaurantes vão fechar às 23h (horário local) e o uso de máscara será obrigatório, como parte das medidas para conter o aumento das infecções por coronavírus.

O porta-voz do governo, Gabriel Attal, por sua vez, disse que repressões desse tipo “não estão excluídas” nem mesmo para Paris.