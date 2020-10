Porto Alegre Freeway terá bloqueio de faixas entre os quilômetros 95 e 96, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Obra na BR 290 exige atenção de motoristas. Foto: Divulgação Obra na BR 290 exige atenção de motoristas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir das 21h desta terça-feira (6), a CCR ViaSul realizará intervenções no pavimento entre os quilômetros 95 e 96 da Freeway, sentido Porto Alegre, com bloqueio de duas faixas. A previsão é de que os trabalhos encerrem por volta das 5h desta quarta, com a liberação total do trânsito.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem os cuidados e tenham atenção à sinalização no local.

A empresa afirma que as condições do trânsito podem ser conferidas no Aplicativo CCR ViaSul, site www.ccrviasul.com.br ou por meio do Disque CCR ViaSul 0800 000 0290, disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

Outras obras de recuperação de pavimento e reparos

A CCR Via Sul também informa sobre os seguintes trabalhos de recuperação de pavimento e reparos na BR 101, BR 290, BR 386 e BR 448, iniciadas na segunda-feira (5).

1. BR 101

Bloqueio de faixa

Torres a Osório (até 11/10): Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Osório (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 87 e 85 – sentido Torres;

Osório (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 72 e 75 – sentido Osório;

Terra de Areia (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 44 a 46 – sentido Osório;

Maquiné (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 61 a 58 – sentido Torres;

Terra de Areia (até a 11/10): Manutenção ponte do rio Sanga Funda, km 52,9 – sentido Osório.

Sem interdição de faixa:

Três Cachoeiras (até 11/10): Execução de terraplanagem e drenagem em talude entre os kms 34 e 36 – ambos os sentidos. Entre 7h e 18h30;

Torres (até 11/10): Implantação de passarela: kms 4 e 5,9 – Entre 5h30 e 19h;

Três Cachoeiras (até 11/10): Recuperação emergencial de talude entre os kms 28 e 29,5 – sentido Osório.

2. BR 290

Bloqueio de faixa

Osório a Porto Alegre (até 11/10): Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h;

Glorinha (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 54 a 56 – sentido Porto Alegre;

Glorinha (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 45 e 44 – sentido Litoral;

Gravataí (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 66 e 67 – sentido Porto Alegre;

Santo Antônio da Patrulha (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 26 e 24 – sentido Litoral;

Gravataí e Glaorinha (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 63 a 59 – sentido Litoral.

Sem interdição de faixa

Osório a Cachoeirinha (até 11/10): Trabalhos para ampliação de interseções e serviços de alteamento em OAEs nos kms 4,8 (Osório), 32,1 (Santo Antônio da Patrulha), 62,6 e 80 (Gravataí), 83,6 (Cachoeirinha) – ambos os sentidos. Entre 5h30 e 19h.

3. BR 386

Bloqueio de faixa

Carazinho a Canoas (até 11/10): Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Soledade (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 224 a 252 – ambos os sentidos.

Carazinho e Santo Antônio do Planalto (até 11/10): Restauração do pavimento entre os kms 180 e 192 – ambos os sentidos.

4. BR 448

Bloqueio de faixa

Sapucaia a Porto Alegre (até 11/10): Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento – ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

