Celebridades “Fui de cara na escada”, relembra Fernanda Vasconcellos sobre tombo em premiação

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz contou que levou um tombo durante uma premiação cheia de pessoas famosas Foto: Reprodução/Instagram Atriz contou que levou um tombo durante uma premiação cheia de pessoas famosas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fernanda Vasconcellos deu uma entrevista para o “Que história é essa, Porchat?“, do GNT, e relembrou um momento tragicômico de sua carreira. Ela, que foi convidada para o programa junto de Emicida e Marcelo Tas, contou que levou um tombo durante uma premiação cheia de pessoas famosas.

A atriz tinha acabado de começar na carreira, e se surpreendeu ao receber a ligação dizendo que tinha sido indicada a um prêmio importante. “Eu tinha acabado de fazer uma novela que estava meio que bombando, eu era revelação, me ligaram e falaram que eu estava concorrendo a um prêmio.”

Ao chegar no local, Fernanda protagonizou um verdadeiro “fail”. “No primeiro degrau eu já pisei no vestido e fui de cara na escada do Copacabana Palace”, revelou a atriz que, no fim das contas, ganhou o prêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades