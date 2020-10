Magazine Nova relação! Tânia Mara engata romance com modelo de 25 anos após separação

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

A artista está solteira há cerca de 1 ano, desde o anúncio do fim do casamento de 12 anos com o diretor Jayme Monjardim Foto: Reprodução A artista está solteira há cerca de 1 ano, desde o anúncio do fim do casamento de 12 anos com o diretor Jayme Monjardim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Tânia Mara engatou relação com o modelo Ignácio Luz. A cantora de 37 anos iniciou o romance com o compositor de 25 anos, porém optou por manter a união longe dos holofotes.

Os dois se conheceram através de amigos em comum e já expõem o relacionamento para algumas pessoas mais próximas. A artista está solteira há cerca de 1 ano, desde o anúncio do fim do casamento de 12 anos com o diretor Jayme Monjardim, com quem tem uma filha de 12 anos chamada Maysa. Os dois se separaram em outubro de 2019 1 ano após cerimônia no religioso.

Tânia Mara está lançando novas canções na carreira musical após a separação do diretor Jayme Monjardim. Ao lançar nova música, a artista convidou Ignácio Luz para participar da gravação de novo clipe. O casal, na ocasião, protagonizou cenas românticas na frente das câmeras. Para divulgar a canção “Anjos Vem do Céu”, ela publicou fotos com o amado e as legendas: “Você acredita em anjos?”, “Sabe quando tudo é felicidade?” e “Ela não acreditava em anjos… Até se apaixonar por um!”.

