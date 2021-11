Porto Alegre Fundação Tênis, em Porto Alegre, prepara 50 jovens para o mercado de trabalho na área de tecnologia da informação

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os jovens selecionados para o programa participaram de um Hackathon Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação Os jovens selecionados para o programa participaram de um Hackathon. (Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação) Foto: Rafaela Meditsch/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Tênis, organização não-governamental que realiza há 20 anos um programa social e educativo por meio do esporte em Porto Alegre, passa a atuar mais fortemente na área educacional através do Núcleo de Aprendizagem Profissional, localizado dentro do Instituto Caldeira.

A ONG fará a inserção de 50 jovens, entre 15 e 24 anos, no mercado de trabalho. A área escolhida para a formação foi a tecnologia da informação, que possui uma demanda reprimida por novos profissionais. Os adolescentes participantes do programa Jovem Aprendiz irão optar entre duas formações: desenvolvimento ágil de software ou ciências de dados.

Os cursos têm duração de dois anos, mas os jovens aprendizes estarão disponíveis para ingressar nas empresas ainda neste ano. Na grade curricular, temas como big data, inteligência artificial, machine learning, UX designer, usabilidade, além de reforço de conhecimentos em português, matemática e inglês.

Os futuros alunos receberão ainda o apoio da equipe multidisciplinar do Núcleo de Aprendizagem Profissional da Fundação Tênis, composta por pedagogos, psicólogos e assistente social que acompanharão os jovens durante todo o processo.

Os selecionados para o programa se inscreveram previamente e participaram de um Hackathon, onde as equipes criaram aplicativos que solucionassem problemas de suas comunidades. O resultado do trabalho foi apresentado a uma banca de jurados composta pela Fundação Tênis e pela Meta, empresa especialista em soluções de tecnologia. Os adolescentes participaram ainda de uma visita guiada para conhecer toda a estrutura e ambiente inovador do Instituto Caldeira.

As empresas que quiserem contratar um Jovem Aprendiz através da Fundação Tênis podem entrar em contato com Luis Carlos Enck pelo telefone (51) 99965-0077 ou pelo e-mail luiscarlos@fundacaotenis.org.br. Mais informações em jovemaprendiz@fundacaotenis.org.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre