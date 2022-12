Geral Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lança plataforma colaborativa em defesa da vida de crianças e adolescentes

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A equipe Vida Urgente foi a Brasília para apresentar o site voltado à segurança no trânsito. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em defesa da vida, a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga lança a plataforma transitandopelavida.org.br durante a 5ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Educação para o Trânsito (CTEDUC), em Brasília.

O site busca conectar legisladores, gestores públicos e sociedade a informações relevantes, estudos de caso, boas práticas e outros materiais relacionados à segurança viária. Entre os objetivos do projeto, está a disponibilização de dados que possam servir de subsídios para o desenvolvimento de legislações futuras, programas de governo e projetos da sociedade civil sobre o tema.

“Com o lançamento, vamos convidar todos os membros da Câmara Temática e outras instituições a colaborarem com o enriquecimento da plataforma. Precisamos reunir dados que retratem a realidade do nosso trânsito no Brasil e que sirvam de base para a criação de políticas públicas assertivas na preservação da vida”, argumenta Diza Gonzaga, presidente da entidade.

Diza destaca ainda que o trânsito é mais do que um tema das pastas de segurança ou das polícias nas suas diversas esferas, pois trata-se de uma questão de saúde pública: “Esta guerra motorizada tem matado milhares de brasileiros por ano. Sem contar aqueles que perdem a vida tempos depois do sinistro e não entram para as estatísticas”.

Com o intuito de realizar uma atualização periódica e colaborativa da plataforma, outras instituições (públicas ou privadas) poderão submeter conteúdos, principalmente no que diz respeito a boas práticas. Aberta e gratuita, a plataforma “Transitando pela Vida” estará disponível a todos. A sua criação faz parte de um projeto nacional de segurança no trânsito, com foco em crianças e adolescentes e liderado pela Fundação Thiago Gonzaga, que já deu origem a uma frente parlamentar especializada no assunto este ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral