Rio Grande do Sul Fundatec auxilia alunos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa beneficiou 20 alunos, que receberam diversos itens essenciais. Foto: Divulgação A iniciativa beneficiou 20 alunos, que receberam diversos itens essenciais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) está engajada em campanhas de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações realizadas pela Escola Técnica Fundatec (ETF) foram direcionadas a alunos da instituição. Já as feitas pelo QCVida foram encaminhadas à Defesa Civil.

Os professores da Escola Técnica Fundatec (ETF) se mobilizaram em uma ação solidária para arrecadar doações destinadas a alunos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa beneficiou 20 alunos, que receberam diversos itens essenciais.

Com doações de água, kits de higiene, fraldas, cestas básicas, roupas e calçados para todas as idades, além de itens como roupa de cama, cobertores e travesseiros, a comunidade escolar demonstrou solidariedade em ação. Essa iniciativa não apenas fornece assistência material, mas também ressalta o poder da união e da empatia em tempos difíceis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fundatec-auxilia-alunos-atingidos-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Fundatec auxilia alunos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-31